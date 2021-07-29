2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye kadın voleybol takımı B Grubu 3. maçında ABD ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek finale ilk dört takımın çıkacağı grupta Türkiye’nin 3 puanı bulunuyor ve bu seferki rakibi FIVB dünya sıralamasının ilk sırasında olan ABD. İşte, rekabetin ve heyecanın zirvede olacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye ABD voleybol maçı hakkında detaylar…

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ABD ile oynayacağı maç, 29 Temmuz Perşembe günü oynanacak maç TSİ 15.40'ta başlayacak.

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENİR?

Ariake Arena'da gerçekleşecek, Türkiye ABD voleybol maçı, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

B Grubu'nda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımımız daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.