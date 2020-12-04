2020-TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandığını duyurdu.
04 Aralık 2020, Cuma 17:03 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.
ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuruya göre tercih yapan adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonucunu öğrenebilir.
İHA
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