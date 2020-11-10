Doğa 2020 yaban hayatı fotoğrafı ödülü Sibirya kaplanı fotoğrafının oldu

2020 yaban hayatı fotoğrafı ödülü Sibirya kaplanı fotoğrafının oldu

Doğa

2020 yaban hayatı fotoğrafı ödülü Sibirya kaplanı fotoğrafının oldu

2020'nin yaban hayatı fotoğraf ödülünün sahibi Rus vahşi yaşam fotoğrafçısı Sergey Gorshkov'un 11 ay boyunca çekmeye çalıştığı Sibirya kaplanı karesi oldu. Jüri üyeleri fotoğraf için "Eşi olmayan bir sahne" yorumunu yaptı.

10 Kasım 2020, Salı 11:01 Son Güncelleme:
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BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rus vahşi yaşam fotoğrafçısı Sergey Gorshkov'un 11 ay boyunca uğraştığı ve fotoğraflayabilmek için köknar ağacında koku, tüy veya tırnak işaretlerini didik didik ettiği Sibirya kaplanının fotoğrafı, 2020'nin yaban hayatı fotoğraf ödülünün sahibi oldu. Fotoğrafçının "Kucaklama" adını verdiği fotoğrafı, geçen yıl kasım ayında, bir köknar ağacı yakınına yerleştirdiği kamera ile çekmişti. Fotoğrafta yetişkin dişi Sibirya kaplanı bir ağaca kokusunu bırakıyor.

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https://www.instagram.com/p/CGTCSsyK_A9/


49 binden fazla fotoğraf yarıştı

Ulusal Tarih Müzesi'ndeki seromoni ile sahibini bulan ödül için 49 binden fazla fotoğraf yarıştı.


https://www.instagram.com/p/B7Aw6Y0Az-S/


Jüri başkanı olan Roz Kidman Cox, Gorshkov'un 11 aylık çalışma sonucu elde ettiği fotoğraf için, "Sihirli bir ormanın derinliklerindeki samimi ana ait eşsiz bir görüntü. Eşi olmayan bir sahne, yağlı boya bir tablo gibi" ifadesini kullandı.


https://www.instagram.com/p/CGuyMUTAcmm/


Ağırlıklı olarak Rusya'nın en doğusunda yaşayan yabani Sibirya kaplanlarının nüfusu, kaçak avlanma ve ormanlık alanların azalması nedeniyle tükenme tehlikesi altında bulunuyor. Amur kaplanı olarak da adlandırılan türün erkekleri, 2 bin kilometrelik bir bölge içinde yaşayabilirken, dişilerin bölgeleri 450 kilometreye ulaşabiliyor.


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