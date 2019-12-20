2020 Yay burcu yorumu: 2020 yılında Yay burçlarını neler bekliyor?

Yay burcu kadını ve erkeği olarak enerjinize diyecek yok. Çabalarınız sonuç veriyor. Sosyal ilişkileriniz önem kazanıyor. Yeni kişiler tanıyacak, iş ve arkadaşlığı bir arada yaşayacaksınız. Geçmişte ders veren Satürn size çok şey öğretti. Artık eskiyi unutmak istiyorsunuz. Akıllı ve güçlü kişilerle tanışabilir, mantıklı işler yapabilirsiniz. Satürn, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter ve köklü değişimler gezegeni Plüton, finans evinizde el ele verecek, geliriniz artacak. Bu yıl altı tutulmanın ikisi kişisel evinizde olacak. Kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Aşk ve işi birarada yürüteceksiniz. Yönetme kabiliyetiniz artacak. Diğer üç tutulma para ve karşıt finans evinizde gerçekleşecek. Paraya ve lükse merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Para evinizdeki Jüpiter, Satürn ve Plüton sizi maddi konularda testten geçirecek ve dördüncü evinizdeki ilham veren gezegen Neptün’le doğru orantılı sizi hayalinizdeki eve kavuşturacak.





2020 Yay burcu iş hayatı

Para eviniz bu yıl epey aktif. Finans gezegeniniz Satürn, parayı sizin için önemli yapacak. Bu konularda bilinçli hareket edeceksiniz. Para evinizde Satürn, Plüton ve Jüpiter yılın ilk 6 ayı birlikte hareket edecek. Hedeflerinizi kararlı şekilde belirlerseniz, kazancınızda baştan avantaj sağlayacaksınız. Geçen 2 yılda başarılı çalıştınız ve gereksiz harcamaları kestiniz, borçlarınızı kapattınız. Çevrede krediniz arttı. Bazılarınız, 2020’de partnerinin olanaklarından yararlanacak. Finans gezegeniniz Satürn, geçen yıldan bu yana Plüton’la birlikte hareket ediyor. Jüpiter de bu yolculuğa katılıyor. Sadece kazanmayı düşünmüyor, gerçek anlamda zengin olmak istiyorsunuz. Temmuz’da iş seyahatleri olabilir. Maddiyatla ilgili bazı riskler söz konusu. Bu tür durumları sezgilerinizle anlayacaksınız. Kariyerinizle ilgili çok önemli değişiklikler görülmüyor. Her şeye rağmen, bu yıl eviniz ve aileniz ile ruhsal gelişiminiz, kariyerinizden çok daha fazla önem taşıyor. Zorunlu bir taşınma ile iş değişikliği olabilir. Tutulmalar sayesinde cesaret edemediğiniz konular yön değiştirecek, belki de farklı bir işe geçeceksiniz. İşyerinizde çıkacak aksiliklere karşı hazırlıklı olun.





2020 Yay burcu aşk hayatı

29 Haziran’dan sonra savaşçı Mars gezegeni aşk ve sosyal evinizde ileri ve geri hareket edecek. Bu da karışık bir aşk hayatı demek. Eğlenceli ortamlar sizi beklerken, sadakat konusunda beklentileriniz gerçekleşmeyebilir. Savaşçı Mars’ın etkisiyle cinsel isteğiniz artacak. Aşk ve arkadaşlıklar beklediğinizden çok daha keyifli şekilde devam edecek. Kaliteli dostlar edinecek ve istediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Mayıs ve haziranda aşk gezegeni Venüs retrosu eski aşkları karşınıza çıkarabilir. Eğer o dönem yeni bir aşk gündeme gelirse duygularınıza fazla güvenmeyin. Bulunduğunuz ortamda karşınıza cazip kişiler çıkacak. Kalbiniz boş ve kendinizi aşka hazır hissediyorsanız problem olmayacak. Fakat aksi takdirde başınız derde girebilir. Ciddi beraberlikler için uygun bir yıl. Siz özgür ruhlusunuz. Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayıp isteklerinizi yerine getirin.





2020 Yay burcu sağlık

Yay burcu olarak sağlığınız genellikle çok iyi. Değişim gezegeni Uranüs artık yıllarca sağlık evinizde ve sürprizler getirecek. Ani kilo artışı görülebilir. Karar verirken hızlı olun. Öncelikli ihtiyaçlarınıza yönelin. Enerjinizi boş yere harcamayın. İşin yoğunluğu ne olursa olsun, zevk almaya çalışın. Çevrenin iyi veya kötü tüm etkileri sağlığına yansır. Stres ve tartışmalardan uzak kalın.





Yönetici Gezegeni: Jüpiter

Elementi: Ateş

Niteliği: Değişken

Rengi: Mor, mavi, siyah

Taşı: Turkuaz, ametist

Uğurlu gününüz: Perşembe

Uğurlu sayısı: 5 ve 7

Başarı renginiz: Sarı, mavi, beyaz

Aşk renginiz: Sarı, mavi, pembe

Sağlık renginiz: Beyaz, pembe, mavi

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