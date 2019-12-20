2020’de gerçeklerle çok ilgili olacak, hayalperestliği bırakacaksınız. Önsezilerinize güvenecek ve düşüncelerinizden taviz vermek istemeyeceksiniz. Çevrenizle ilgili büyük projelerinizi gerçekleştirmek için elinizde müthiş bir enerji var. Planlarınızı değiştirmek yerine, evrenin size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfecekseniz ve fırsatları lehinize çevirmeye bakacaksınız. Çünkü büyük enerjilerin etkisi sizin isteklerinizin dışında gelişecek. İyi pozisyondaki dostlarınızın yardımlarını görecek, beklemediğiniz bir şekilde ortaya çıkan özel kişilerden destek alırken, aynı enerjiye ve görüşe sahip olduğunuz kişilerle ortak çalışmalar yapacaksınız.





2020 Yengeç burcu iş hayatı

2020 yılında fırsatları kendiniz yaratacaksınız. Gereksiz cesaret gösterilerine kapılmayın, beklentilerinize yanıt bulamayabilirsiniz. Ani değişen şartlara karşı temkinli olun. Bu yıl üç tutulma kişisel ve karşıt ilişkiler evinizde, diğer üç tutulma da finans evinizde gerçekleşiyor. 23 Mart-29 Haziran arası savaşçı gezegen Mars, karşıt finans evinizde size para kazandıracak. Güçlü dostlukların pekişeceği ve olumlu enerjiler alacağınız bir dönem. Güçlü kişilerin desteğini hissedeceksiniz. Para konusunda akıllı davranacaksınız. Yatırımlar size para kazandıracak. Para kaynaklarına kolayca ulaşacak, hatta eşinizin ve ortağınızın imkanlarından faydalanacaksınız. Yılın ilk 6 ayında inatçı ve taviz vermeyen bir yapı sergileyeceksiniz. Kendinizi kanıtlamak için başlatacağınız çalışmaların size kazandıracağı prestij yüksek olacak. Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Bazılarınız yaşama daha duygusal bakacak. Anneniz ve babanızla ilgili önemli, sizi mutlu edecek olaylar yaşayacaksınız. Yılın ikinci yarısında toplumda ses getirecek işler yapacaksınız. İşyerinizle ilgili değişimler sizi de olumlu etkileyecek.





2020 Yengeç burcu aşk hayatı

Karşıt ilişkilerinizde köklü değişimler gezegeni Plüton dönemi geçiriyorsunuz. Plüton aşk ilişkilerinizi denetliyor. Büyük bir ayrılık getirebilir. Bulunduğunuz çevreden kopabilirsiniz. Bolluk bereket gezegeni Jüpiter, yıl boyunca Plüton’la birlikte karşıt evinizde kalacak. Hukuki sorunlar ve ilişkilerde yaşadığınız zorlukları son bir kez testten geçirirken Jüpiter sorunları büyütebilir. Jüpiter karşıt evinizde kalacak ve aşk sizi bulacak, romantik günler geçireceksiniz. Evlilikle biten ilişkileri gündeme getirecek. Disipline eden Satürn, mart ve ekim arasında Kova’ya geçecek, daha sonra tekrar karşıt evinize geçerek ilişkiler konusunda çılgınlıklar yaptıracak. Akılcı davranmak isteyebilir ve farklı bir evlilik arayışı içine girebilirsiniz. Bu yılın ikinci yarısında akıl ve zeka sizin için önem kazanacak. Kültürlü kişileri ve akıllı arkadaşları kendinize çekeceksiniz. Onlarla bazı yeni işler başaracaksınız. Eksik yönlerinizi tamamlamak için eğitim ve seminerlere katılacaksınız.





2020 Yengeç burcu sağlık

Bu yıl daha az yemek yemeli ve spor yapmalısınız. Dengeli beslenip kısa yürüyüşler yaparak ve hobilerinize zaman ayırarak bu yılı sağlıklı geçirebilirsiniz. Meditasyon ve jimnastik iyi gelebilir. Aile büyüklerinin sağlığı da önem kazanacak.





Yönetici Gezegeni: Ay

Elementi: Su

Niteliği: Öncü

Rengi: Gümüş, gri, mavi tonları

Taşı: İnci

Uğurlu gününüz: Pazartesi

Uğurlu sayısı: 2

Başarı renginiz: Gri, beyaz, gümüş

Aşk renginiz: Uçuk pembe, turkuaz, uçuk yeşil

Sağlık renginiz: Kırmızı, bordo, nefti yeşil

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