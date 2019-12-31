Sevdiklerinize yeni yıl dileklerinizi mesajla göndermek istiyorsanız birbirinden güzel 2020 yılbaşı mesajları ve 2020 yeni yıl mesajları haberimizde.

En güzel 2020 yılbaşı mesajları

Sevginin daha çok olduğu, hüznünün azaldığı, mutluluğun giderek katlandığı, barış içinde yaşadığımız, iyiliğin ve merhametin hayatımızdan eksik olmadığı yepyeni bir yıl olması dileğiyle yeni yılınız kutlu olsun.





2020, geride bıraktıklarından edindiğin derslerinle, geleceği yeniden yazdığın yılın olsun... mutlu senelerin olsun.





Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin, yeni yıl. Mutlu yıllar dostum.





Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!





Herkes kalbinin renginde yaşarmış hayatı ve herkes kalbinin rengini bulaştırırmış etrafa... Mutlu Yıllar.





Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!





Hiçbirşey istemem yeni yıldan. Yeterki sevdiklerin hep yanımda olsun. Bir olalım, beraber olalım. El ele, gönül gönüle, sağlıcakla yaşayalım. Huzur olsun. Mutluluk olsun. Her senemiz, bir öncekinden güzel olsun..





En büyük zaman hırsızı, yaşadığımız kararsızlıktır. 2020 yılı tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle, nice mutlu yarınlara...





Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim.





Yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileğiyle... Hoş geldin 2020.





Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar..





Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılınız kutlu olsun...





Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin... YENİ YILIN KUTLU OLSUN!

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