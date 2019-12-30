2020 yılı resmi tatil günleri

2020 yılında resmi izin günlerini en çok öğrenciler, öğretmenler, memurlar, anne ve babalar merak ediyor.

İşte 2020 yılı resmi izinleri;

1 Ocak Yılbaşı çarşamba günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı perşembe günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü cuma günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı salı günü

23 Mayıs Ramazan Bayramı arifesi cumartesi günü (yarım günü)

24 Mayıs Ramazan Bayramı 1’nci günü pazar günü

25 Mayıs Ramazan Bayramı 2’nci günü pazartesi günü

26 Mayıs Ramazan Bayramı 3’üncü günü salı günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çarşamba günü

30 Temmuz Kurban Bayramı arifesi perşembe günü(yarım gün)

31 Temmuz Kurban Bayramı 1’inci günü cuma günü

1 Ağustos Kurban Bayramı 2’nci günü cumartesi günü

2 Ağustos Kurban Bayramı 3’üncü günü pazar günü

3 Ağustos Kurban Bayramı 4’üncü günü pazartesi günü

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar günü

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi çarşamba günü (yarım gün)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe günü



