2020 yılı resmi tatil günleri
2019 yılının bitmesine sayılı günler kala 2020 yılına girerken en çok merak edilen konu resmi izinler oldu.
2020 yılında resmi izin günlerini en çok öğrenciler, öğretmenler, memurlar, anne ve babalar merak ediyor.
İşte 2020 yılı resmi izinleri;
1 Ocak Yılbaşı çarşamba günü
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı perşembe günü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü cuma günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı salı günü
23 Mayıs Ramazan Bayramı arifesi cumartesi günü (yarım günü)
24 Mayıs Ramazan Bayramı 1’nci günü pazar günü
25 Mayıs Ramazan Bayramı 2’nci günü pazartesi günü
26 Mayıs Ramazan Bayramı 3’üncü günü salı günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çarşamba günü
30 Temmuz Kurban Bayramı arifesi perşembe günü(yarım gün)
31 Temmuz Kurban Bayramı 1’inci günü cuma günü
1 Ağustos Kurban Bayramı 2’nci günü cumartesi günü
2 Ağustos Kurban Bayramı 3’üncü günü pazar günü
3 Ağustos Kurban Bayramı 4’üncü günü pazartesi günü
30 Ağustos Zafer Bayramı pazar günü
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi çarşamba günü (yarım gün)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı perşembe günü