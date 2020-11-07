2020 yılında bebeklerine kavuşan ünlüler

2020 yılında pek çok isim bu zorlu pandemi döneminde anne oldu. Bazılarının tüm hamilelik dönemine sosyal medya üzerinden tanık olduk, bazıları ise hamilelik sürecini tümüyle gizli tutarak şaşırttı. İşte 2020 yılında anne olan ünlü isimler!

Gigi Hadid

Ünlü model Gigi Hadid ve sevgilisi Zayn Malik'in bebek bekledikleri haberi; 2020'nin en çok konuşulan olaylarından biriydi. Çift, Eylül ayında kavuştukları kızları için Instagram'da duygulu bir mesaj da paylaştı.

Katy Perry

Tüm hamilelik sürecine Instagram üzerinden tanık olduğumuz Katy Perry; 26 Ağustos'ta doğum yaptı. Katy Perry ve Orlando çifti kızlarına Daisy Dove adını verdi.

Ashley Graham

Ashley Graham Ünlü model ve eşi Justin Ervin'in oğulları Isaac Menelik Giovanni; 18 Ocak tarihinde doğdu.

Nicki Minaj

Nicki, hamilelik haberini Instagram hesabındaki bir dizi fotoğrafta duyurdu. Hediye gönderdikleri için arkadaşlarına teşekkür ederken, bir erkek çocuk doğurduğunu da paylaştı.

Ciara

34 yaşındaki şarkıcı , eşiyle birlikte Win adını verdiği üçüncü çocuğunu doğurdu. Ciara , yenidoğanın videosunu paylaşarak Instagram hesabından mutlu haberi duyurdu .



