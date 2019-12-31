2020 yılında burçları neler bekliyor? (2020 burç yorumları)
2019 yılını geride bırakmak üzereyiz. Peki 2020 yılında burçları neler bekliyor? İşte, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terzi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 2020 burç yorumları.
Burçlar için 2020 yılı nasıl geçecek? 2020 yılında burçları neler bekliyor? Burçlar 2020 yılında nelere dikkat etmeli?
Posta.com.tr astrologları Gülüm Dağlı, Ecesu Serbes ve İrem Haliloğlu yorumladı.
Koç | 2:19
Boğa | 4:44
İkizler | 7:44
Yengeç | 9:42
Aslan | 12:09
Başak | 15:46
Terazi | 17:51
Akrep | 19:55
Yay | 21:55
Oğlak | 25:00
Kova | 27:41
Balık | 31:10
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