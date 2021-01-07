2020 Yılı Dış Ticaret rakamlarına göre aralık ayında ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar oldu. Bu bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.97 oranında artışı ortaya koydu. 2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırıldı.

Ülkelere göre ihracata bakıldığında 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkenin yaklaşık 16 milyar dolar ile Almanya oldu.

Almanya’yı 11,2 milyar dolar ihracat ile İngiltere izlerken üçüncü sırada 10,2 milyar dolar ihracat ile Amerika Birleşik Devletleri'nin yer aldığını dile getiren Pekcan, ayrıca 2020 yılında bir önceki yıla göre İsrail ve Rusya Federasyonu’na ihracatta artış gözlendiğini ifade etti.

Ülke bazlı ihracat rakamları açısından da bazı rekorlar gerçekleştiğini vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılında ülkelere göre ihracatta, ihracat rekoru kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır. Bunlardan ilk 3’ü sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Güney Kore olmuştur." diye konuştu. Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk ise “2020 yılını esir alan Covid-19 nedeniyle korkuya kapılmadık. Ülkemize ve ekonomimize güvendik. . Türk ürünlerinin dünyaya tanıtılması için 162 ülkede yürüttüğümüz çalışmaların, 17 milyar 844 milyon dolarlık ihracat başarısında payı olduğu da hem rakamlar hem de kişisel geri dönüşlerle ortada. Temennimiz ülkemizin ihracattaki yükselişinin 2021’de de artarak devam etmesi” dedi.

Fasıllara göre ihracata bakıldığında, 2020 yılında en fazla ihracat yapılan fasılların yüksek ve orta-yüksek teknoloji gruplarında olduğuna değinen Pekcan, şu bilgiler verdi:

"Nitekim 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz fasıl, 22,1 milyar dolarlık tutar ile motorlu kara taşıtları faslı olmuş; söz konusu faslı 16,8 milyar dolar ihracat ile kazanlar, makineler faslı izlemiştir. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz üçüncü fasıl ise 9,3 milyar dolar ihracat ile elektrikli makine ve cihazlar grubu olmuştur.





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