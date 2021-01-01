Türkiye 2020 yılında Google'de en çok aratılan kelimeler belli oldu

2020 yılında Google'de en çok aratılan kelimeler belli oldu

Türkiye

2020 yılında Google'de en çok aratılan kelimeler belli oldu

2020 yılında Google arama motoru üzerinden en çok aratılan ilk 10 kelime belli oldu.

01 Ocak 2021, Cuma 13:38 Son Güncelleme:
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Google tarafından merakla beklenen en çok aratılanlar listesi açıklandı. Google en çok arananlar Türkiye 2020 listesi yayınlandı. Listede yer alanlar geride bıraktığımız 2020 yılında corona virüs salgını nedeni ile hayatımızda yaşanan değişimleri de gözler önüne sermiş oldu.

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Dünyanın en çok kullanılan arama motorları arasında yer alan Google tarafından açıklanan listeye göre 2020 yılında Türkiye en çok EBA kelimesini aradı.

1) EBA

2) Dolar Kaç TL

3) Corona virüs

4) Deprem

5) Zoom

6) HES Kodu Alma

7) Kandilli Rasathanesi

8) Sokağa Çıkma Yasağı

9) Sağlık Bakanlığı

10) ABD Seçimleri


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