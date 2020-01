2020 yılında çıkacak en iyi oyunlar

Sony, The Last Of Us Part 2’yi piyasaya sürmeye hazırlanırken; Microsoft, Ori And The Will Wisps, Halo Infinite gibi yapımlar üzerinde çalışıyor. Bunun yanı sıra diğer stüdyolardan Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Bloodlines gibi oldukça kaliteli yapımlar geliyor.





İşte 2020’de çıkacak en iyi oyunların listesi:

Ori And The Will Wisps – 11 Şubat 2020

Gods & Monsters – 25 Şubat 2020

Marvel’s Iron Man VR - 28 Şubat 2020

Final Fanstasy VII Remake – 3 Mart 2020

Watch Dogs Legion – 6 Mart 2020

Nioh - 13 Mart 2020

Doom Eternal - 20 Mart 2020

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – 31 Mart 2020

Residen Evil 3 - 3 Nisan 2020

Cyberpunk 2077 – 16 Nisan 2020

Gears Tactics – 28 Nisan 2020

Marvel Avengers – 20 Mayıs 2020

The Last Of Us Part 2 – 29 Mayıs 2020





Tarihi belli olmayanlar:

Ghost of Tsushima

Dying Light 2

Minecraft Dungeons

Outriders

Call Of Duty Black Ops 5

Halo Infinite

Half-Life: Alyx

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Psychonuts 2

Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine

Yakuza: Like a Dragon

SkateBIRD