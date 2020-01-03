2020 yılında çıkacak en iyi oyunlar
Oyun dünyası her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Her sene ise bir önceki sene ile kıyasladığımızda çok daha fazla sayıda oyun geliyor. Gerçi 2019, oyun dünyası açısından 2018’e göre biraz daha sönük geçti. Bu durum 2020’de değişecek. Peki, 2020’de hangi oyunlar çıkacak? 2020’nin en çok beklenen oyunları hangileri?
Sony, The Last Of Us Part 2’yi piyasaya sürmeye hazırlanırken; Microsoft, Ori And The Will Wisps, Halo Infinite gibi yapımlar üzerinde çalışıyor. Bunun yanı sıra diğer stüdyolardan Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Bloodlines gibi oldukça kaliteli yapımlar geliyor.
İşte 2020’de çıkacak en iyi oyunların listesi:
Ori And The Will Wisps – 11 Şubat 2020
Gods & Monsters – 25 Şubat 2020
Marvel’s Iron Man VR - 28 Şubat 2020
Final Fanstasy VII Remake – 3 Mart 2020
Watch Dogs Legion – 6 Mart 2020
Nioh - 13 Mart 2020
Doom Eternal - 20 Mart 2020
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – 31 Mart 2020
Residen Evil 3 - 3 Nisan 2020
Cyberpunk 2077 – 16 Nisan 2020
Gears Tactics – 28 Nisan 2020
Marvel Avengers – 20 Mayıs 2020
The Last Of Us Part 2 – 29 Mayıs 2020
Tarihi belli olmayanlar:
Ghost of Tsushima
Dying Light 2
Minecraft Dungeons
Outriders
Call Of Duty Black Ops 5
Halo Infinite
Half-Life: Alyx
Lego Star Wars: The Skywalker Saga
Psychonuts 2
Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine
Yakuza: Like a Dragon
SkateBIRD