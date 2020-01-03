2020 yılında çıkacak en iyi oyunlar Oyun dünyası her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Her sene ise bir önceki sene ile kıyasladığımızda çok daha fazla sayıda oyun geliyor. Gerçi 2019, oyun dünyası açısından 2018’e göre biraz daha sönük geçti. Bu durum 2020’de değişecek. Peki, 2020’de hangi oyunlar çıkacak? 2020’nin en çok beklenen oyunları hangileri?