2020 yılının en çok indirilen uygulamaları belli oldu

SensorTower tarafından paylaşılan verilere göre AppStore'un en çok indirilen ilk 10 uygulaması şöyle:

TikTok Zoom YouTube Instagram Facebook Messenger WhatsApp Messenger Netflix Gmail DingTalk

Google Play Store'da en çok indirilen 10 uygulamalar ise şu şekilde:

TikTok WhatsApp Messenger Facebook Zoom Instagram Messenger Likee SHAREit Aarogya Setu Snapchat