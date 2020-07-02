2020 yılının en çok indirilen uygulamaları belli oldu
Apple App Store ve Google Play Store’da 2020'nin ilk yarısında en çok indirilen uygulamalar belli oldu. Peki 2020 yılının en çok indirilen uygulaması ne oldu?
02 Temmuz 2020, Perşembe 11:23 Son Güncelleme:
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SensorTower tarafından paylaşılan verilere göre AppStore'un en çok indirilen ilk 10 uygulaması şöyle:
- TikTok
- Zoom
- YouTube
- Messenger
- WhatsApp Messenger
- Netflix
- Gmail
- DingTalk
Google Play Store'da en çok indirilen 10 uygulamalar ise şu şekilde:
- TikTok
- WhatsApp Messenger
- Zoom
- Messenger
- Likee
- SHAREit
- Aarogya Setu
- Snapchat
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