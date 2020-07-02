Bilim & Teknoloji 2020 yılının en çok indirilen uygulamaları belli oldu

2020 yılının en çok indirilen uygulamaları belli oldu

Bilim & Teknoloji

2020 yılının en çok indirilen uygulamaları belli oldu

Apple App Store ve Google Play Store’da 2020'nin ilk yarısında en çok indirilen uygulamalar belli oldu. Peki 2020 yılının en çok indirilen uygulaması ne oldu?

02 Temmuz 2020, Perşembe 11:23 Son Güncelleme:
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SensorTower tarafından paylaşılan verilere göre AppStore'un en çok indirilen ilk 10 uygulaması şöyle:

  1. TikTok
  2. Zoom
  3. YouTube
  4. Instagram
  5. Facebook
  6. Messenger
  7. WhatsApp Messenger
  8. Netflix
  9. Gmail
  10. DingTalk

Google Play Store'da en çok indirilen 10 uygulamalar ise şu şekilde:

  1. TikTok
  2. WhatsApp Messenger
  3. Facebook
  4. Zoom
  5. Instagram
  6. Messenger
  7. Likee
  8. SHAREit
  9. Aarogya Setu
  10. Snapchat

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