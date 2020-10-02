Türkiye 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

Türkiye

2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

02 Ekim 2020, Cuma 10:47 Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Aygün, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır" açıklamasını yaptı.

ÖSYM yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Sonuç ekranına ulaşmak için tıklayınız.



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