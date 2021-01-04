Türkiye 2020’de 99 kadın kimlik değiştirdi

2020’de 99 kadın kimlik değiştirdi

Türkiye

2020’de 99 kadın kimlik değiştirdi

Adalet Bakanlığı, 2020 yılı şiddetle mücadele rakamlarını açıkladı. Buna göre koruma kararları ve tutuklamalar arttı. Tehlike altındaki 99 kadının kimlik bilgileri değiştirildi. // Oya Armutçu

04 Ocak 2021, Pazartesi 08:20 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı’nca 2020 şiddetle mücadele rakamları çıkarıldı. Şiddetle mücadele kapsamında yapılanlar ve çıkarılan rakamlar özetle şöyle:

  • 2020’de 245 bin 948 kişi hakkında 271 bin 927 tedbir kararı verildi.
  • Uyuşturucu ve alkol tesiri altında şiddet uygulayan 6 bin 50 kişiye tedavi uygulandı.
  • Israrlı takip mağduru 99 kadının nüfus ve kimlik bilgileri, 409 mağdurun işyeri değiştirildi.
  • 6 bin 17 şiddet mağdurunun kimlik bilgileri gizlendi.
  • 232 kişi hakkında 333 kez elektronik kelepçe tedbirinin uygulanmasına karar verildi.
  • Tedbir kararlarına uymayan 5 bin 748 kişiye zorlama hapsi verildi.

Vaka bazlı sosyal rapor

  • Acil koruma tedbirleri alındıktan sonra vaka bazlı sosyal araştırma raporlarının hazırlanması uygulamasına geçildi.
  • Tüm adliyelerde kadına yönelik şiddet vakaları hakkında tedbir ihtisas mahkemeleri belirlendi.
  • Adliyelerde aile içi şiddet soruşturma büroları kuruldu.
  • Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının UYAP ekranlarına şiddet vakasının taraflarına ait tedbir geçmişi otomatik olarak yansıtılmaya başlandı.
  • Tutuklu ve hükümlü şiddet uygulayanların izin ve tahliye gibi cezaevinden ayrılmaları durumunda kolluk birimlerinin ve mağdurların bilgilendirilmesi uygulamasına da geçildi.


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