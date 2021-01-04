2020’de 99 kadın kimlik değiştirdi
Adalet Bakanlığı, 2020 yılı şiddetle mücadele rakamlarını açıkladı. Buna göre koruma kararları ve tutuklamalar arttı. Tehlike altındaki 99 kadının kimlik bilgileri değiştirildi. // Oya Armutçu
04 Ocak 2021, Pazartesi 08:20 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı’nca 2020 şiddetle mücadele rakamları çıkarıldı. Şiddetle mücadele kapsamında yapılanlar ve çıkarılan rakamlar özetle şöyle:
- 2020’de 245 bin 948 kişi hakkında 271 bin 927 tedbir kararı verildi.
- Uyuşturucu ve alkol tesiri altında şiddet uygulayan 6 bin 50 kişiye tedavi uygulandı.
- Israrlı takip mağduru 99 kadının nüfus ve kimlik bilgileri, 409 mağdurun işyeri değiştirildi.
- 6 bin 17 şiddet mağdurunun kimlik bilgileri gizlendi.
- 232 kişi hakkında 333 kez elektronik kelepçe tedbirinin uygulanmasına karar verildi.
- Tedbir kararlarına uymayan 5 bin 748 kişiye zorlama hapsi verildi.
Vaka bazlı sosyal rapor
- Acil koruma tedbirleri alındıktan sonra vaka bazlı sosyal araştırma raporlarının hazırlanması uygulamasına geçildi.
- Tüm adliyelerde kadına yönelik şiddet vakaları hakkında tedbir ihtisas mahkemeleri belirlendi.
- Adliyelerde aile içi şiddet soruşturma büroları kuruldu.
- Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının UYAP ekranlarına şiddet vakasının taraflarına ait tedbir geçmişi otomatik olarak yansıtılmaya başlandı.
- Tutuklu ve hükümlü şiddet uygulayanların izin ve tahliye gibi cezaevinden ayrılmaları durumunda kolluk birimlerinin ve mağdurların bilgilendirilmesi uygulamasına da geçildi.
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