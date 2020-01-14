Efsanevi moda editörü Diana Vreeland, 2020'de 'hemen hemen her şeyin yeni olacağını' belirtti. Modada, yeni koleksiyonlar ışıltılı, genellikle farklı detaylar eklenmiş eski fikirler üzerine inşa edilir. Peki bu yıl ne giyeceğiz? Podyumlardan gelen fısıltılar, 2020'nin retro esintili, feminen deri detaylı, 70'lerin havasını andıran parçalardan oluşan koleksiyonlarla sallanacağını söylüyor. İlkbahar / yaz 2020 için, Bottega Veneta'nın tasarımcısı Daniel Lee'nin tasarımlarında bu yıl deri detaylar dikkat çekiyor. Sadece pahalı markalar değil, bu yılın trendlerini pek çok marka kendi koleksiyonuna ekledi.









2020'nin sevilen desenlerinden biri de puantiyeler. Genellikle elbiseler üzerinde kullanılan puantiye deseni, bu yıl pek çok kadının gardrobunda yer alacak.





2020, gardrobunuzda bulunan eski favori kıyafetlerinizi canlandırmak için yeni bir fırsat sunuyor. Pilili etek giyerek yeniden sokağın tadını çıkarabilirsiniz.









Çiçek desenli elbiseleriniz varsa, topuklu ve dize kadar olan bir çizme ile kuşaklı bir hırka veya blazer giyerek kombinleyebilirsiniz.

Deri kumaşları bu yıl hemen hemen her parçada göreceğiz. Deri pantolon, deri etek, deri gömlek gardrobunuzda vazgeçemeyeceğiniz kıyafetler haline gelecek. Ancak deri kombinasyonu yaparken, dikkat etmek gerekir. Baştan aşağı deri giyinmek itici bir görünüm sergilemenize neden olabilir.

Yeni ve eskileri karıştırarak kendinize özgü dahiyane bir tarz yaratabilirsiniz.