Doğduğumuz zaman sıfır bilgiyle dünyaya geliriz. Zamanla etrafımızda olup biten şeylerin farkına varmaya başlarız sonrasında ise okuma alışkanlığı ve günlük tecrübelerimizle bir şeyleri öğrenmeye başlarız. Yapılan araştırmalar sonucunda kitap okuma alışkanlığı kazanan insanların olaylara bakış açıları ve müdahaleleri her zaman daha iyi durumdadır. Ve tabi; kitap okumak insan ruhuna en iyi gelen ilaçtır.

Aşağıdaki ipuçları, programınıza daha fazla kitap okuma alışkanlığı sığdırmanın, tükenmişliği önlemenin ve hedeflerinize ulaşmanın yollarını bulmanıza yardımcı olacaktır. Her şeyin herkes için uygun olmadığını unutmayın. Bu listeden ilham alın, ancak daha fazla kitap okumak için burada listelenen tüm tavsiyeleri almanıza gerek yok. Okumanın işkence değil eğlenceli ve ilginç olması gerektiğini unutmayın. Bununla birlikte, umarım bu liste okuma hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Okuma saatlerinizi önceden planlayın

Bir okuma hedefi belirlediğinizde daha fazla kitap okumak çok daha kolaydır. Bir hedefi göz önünde bulundurarak, motive olabilir ve ona ulaşmak için maksimum çaba harcayabilirsiniz.

Sabahları 15 dakikanızı okumaya ayırın

En verimli kitap okuma saatleri sabah ve gece uyumadan önceki zaman dilimidir. Sabah kitap okumak yeni bir güne pozitif başlamanıza, gece yatmadan önce okuduğunuz kitap ise kafanızı boşaltmanıza ve rahat bir şekilde uyumanıza yardımcı olur.

Hepimiz bilgiyi farklı şekillerde öğrenir ve saklarız. Sesli kitaplar iyi bir kitabın keyfini çıkarmanın en güzel yollarından biridir. Sesli kitaplar, çoklu görevler söz konusu olduğunda şaşırtıcıdır. Araba kullanırken, egzersiz yaparken, yürürken ve çok daha fazlasını yaparken sesli kitap uygulaması olan KituP uygulamasını deneyebilirsiniz. KituP uygulaması aynı zamanda 300 sayfalık bir kitabı 15 dakikada okumanıza yardımcı olabiliyor.

Günlük işe gidip gelme, bakkal alışverişi, duş alma, bekleme, yürüme, 4 saatlik bir uçuşta oturma ve temizlik gibi şeyler 'kayıp zamana' örnektir.

Telefonunuzdaki sesli kitap uygulaması KituP'u dinleyerek bu 'kayıp zamanı' verimli bir zamana dönüştürebilirsiniz .

Gerçekten ilgilendiğiniz konularla ilgili kitaplar okuyun

Sizi ilgilendiren konular hakkında kitap okumak merak dürtünüz sayesinde sizi daha fazla kitap okumaya teşvik edecektir.

Zevk almadığınız kitapları okumak için kendinizi zorlamayın

Zevk almadığınız bir kitabı bitirmek için uğraşmak sizi kitap okuma alışkanlığınızdan uzaklaştıracaktır.

Okuma köşesi oluşturun

Zaman geçirmek istediğiniz rahat bir okuma alanına sahip olmak, daha fazla kitap okumanıza yardımcı olabilir. Rahat bir sandalye, iyi bir aydınlatma ve okuma sırasında erişebileceğiniz her şeyi ile evinizde özel bir alan yaratın. Okuma zamanınızı daha az angarya haline getirecek ve dinlenmek ve iyi bir kitaba dalmak için bir fırsat haline getirecektir.

Kötü alışkanlıklarınızı kitap okuma alışkanlığıyla değiştirebilirsiniz

Yeni yıl kararlarından biri de kötü alışkanlıklarınızı bırakmak değil mi? İşte size değerlendirebileceğiniz süper bir fırsat. Kötü alışkanlıklarınızın yerine kitap okuma eylemlerini sığdırabilirsiniz. Bu şekilde daha fazla kitap okur zihninizi kötü alışkanlıklarınızdan uzaklaştırabilirsiniz.

Yanınızda kitap taşıyın

Yanınızda sevdiğiniz bir kitap bulundurmak günün herhangi bir zaman diliminde kitap okumanıza yardımcı olacaktır.

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