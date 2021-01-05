Yardım kuruluşu Christian Aid tarafından hazırlanan rapor, 2020 yılında küresel ısınmaya bağlı olarak sayıları ve şiddeti artan doğa olaylarını ve yarattığı zararı ortaya koydu. Christian Aid’in maddi zararları sadece kayıpların sigorta bedellerine dayandırdığı ‘Counting the cost 2020: A year of climate breakdown’ adlı raporda asıl zararların çok daha büyük olduğu vurgusu yapılıyor. İşte 2020 yılına damgasını vuran doğal olayları ve çıkardığı faturalar...

Seller Çin, Japonya ve Hindistan’a milyarlarca dolar zarar verdi

Asya'yı etkileyen büyük fırtınalarla birlikte gelen sıra dışı şiddetteki muson yağışları büyük zararlara yol açtı. Hindistan'da aylarca devam eden büyük seller 2 binden fazla insanın ölümüne ve milyonlarca insanı da evinden, yurdundan etti. Hindistan’daki selleri yol açtığı hasarın sadece sigortalanmış olan kısmının 10 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Çin, seller nedeniyle Hindistan’dan da büyük bir zarara uğradı. 2020 yılının Haziran ve Ekim ayları arasında Çin'in maddi zararı 32 milyar dolara ulaştı. Japonya’da yaşanan sel felaketi de 8.5 milyar dolarlık bir zarar yarattı.

Amphan fırtınası ezdi geçti

Mayıs ayında Bengal Körfezi'ni vuran Amphan fırtınası, bölgede bugüne kadar kaydedilen en güçlü fırtına oldu. Hızının saatte 270 kilometreye ulaştığı fırtına nedeniyle binlerce insan bölgeden tahliye edildi. 12 bin geçici barınak kuruldu.

Fırtına bir kaç gün içinde 13 milyar dolar hasara yol açtı.

Çekirge istilası Afrika’da tozu dumana kattı

Afrika ise çekirge istilasından nasibini aldı. Ekinlerin ve bitki örtüsünün yok olmasına sebep olan büyük çekirge istilalarının aşağı yukarı 8,5 milyar dolarlık zarar yarattığı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler bu çekirge istilalarının iklim değişikliğiyle, Ortadoğu ve Afrika Boynuzu'nu son yıllarda etkisi altına alan alışılmadık şiddetteki yağışlarla bağlantılı olduğunu söylüyor.

Avrupa ülkelerini Ciara Kasırga’sı vurdu

Avrupa da aşırı iklim olaylarından zarar gördü. 2020 yılının Şubat ayında yaşanan Ciara Kasırgası İrlanda, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesini etkiledi. 14 kişinin canını yitirdiği bu günlerde 2,7 milyar dolar dolayında maddi hasar meydana geldi.

Avustralya yangınları 240 gün kabus yaşattı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde kontrol edilemeyen yangınlar tam 240 gün sürdü. Yangında 28 insan ölürken bir milyardan fazla canlı yok oldu. 3 binden fazla ev de hasar gördü. Yangınların faturasının 5 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

ABD’yi kasırgalar vurdu

ABD’de yaşanan kasırgalar, zor günler yaşattı. 400’den fazla can alan kasırgaların yarattığı maddi hasar 41 milyar dolar seviyesinde. ABD tarihinde kaydedilen en büyük kasırgalardan biri Laura oldu. Laura kasırgası Teksas ve Louisiana eyaletlerinde ağır hasar yarattı. ABD, Sally, Delta, Isaias kasırgası gibi birçok doğa olayına maruz kaldı.

ABD'nin Batı Yakası yangınlarla mücadele etti

Oregon'da 100 farklı noktada yangınlar çıktı. Kontrol altına alınamasında büyük sıkıntılar yaşandı. Tek bir yangın yüzünden 500 binden fazla kişiden evlerini terk etmeleri istendi. Bu yangınların faturası ise 20 milyar dolar oldu.