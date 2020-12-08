Doğa 2020'de en sıcak kasım ayını yaşadık

2020'de en sıcak kasım ayını yaşadık

Doğa

2020'de en sıcak kasım ayını yaşadık

İklim değişikliği tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz kasım ayı, dünyanın yaşadığı en sıcak kasım ayı olarak tarihe geçti. Kopernik İklim Değişikliği Servisi yöneticilerinden Buontempo, rekor sıcaklıkların, küresel iklim değişikliğinin uzun süreli ısınma eğilimiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

08 Aralık 2020, Salı 09:39 Son Güncelleme:
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Avrupa Birliği Kopernik İklim Değişikliği Servisi'nin hava ve yüzey sıcaklıklarını analiz ettiği raporda kasım 2020'nin, 1981-2010 arasındaki ortalamadan 0.8 derece daha sıcak geçtiği ortaya çıktı. Raporda Kasım 2020 sıcaklığının, 2019 kasımında ölçülenin 0.1 derece üzerinde olduğu, Avrupa'da eylül-kasım sıcaklıklarının, standart referans döneminin 1.9 derece üzerinde seyrettiği, ayrıca bundan önce en sıcak dönemin yaşandığı 2006'daki ortalama sıcaklığın 0.4 derece üstüne çıktığı vurgulandı. Kopernik İklim Değişikliği Servisi yöneticilerinden Carlo Buontempo, "rekor sıcaklıkların, küresel iklim değişikliğinin uzun süreli ısınma eğilimiyle tutarlı" olduğunu söyledi.

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"Bu kayıtlar tehlike çanları olarak görülmeli"

Sputnik'te yer alan habere göre, Buontempo, "İklim risklerini yatıştırmayı önceleyen tüm karar vericiler, bu kayıtları tehlike çanları olarak görmeli ve 2015 Paris Anlaşması'nın uluslararası taahhütlerine nasıl en iyi şekilde uyulacağını her zamankinden daha ciddi biçimde düşünmelidir" dedi.

"Bu eğilim endişe verici"

Kuzey Kutup Bölgesinde ve Sibirya'nın kuzeyinde sıcaklıkların, deniz buzu en düşük boyutuna yaklaşırken, kalıcı biçimde yüksek seyrettiğine de işaret eden Buontempo, "Bu eğilim endişe verici ve dünyanın geri kalanından daha hızlı ısındığından Kuzey Kutup Bölgesi'nin kapsamlı izlenmesinin önemini ortaya koyuyor" diye konuştu.



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