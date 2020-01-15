2020'de hedef 580 bin satış
Otomotiv sektörü 2019’da 17 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken, 16 yılın en düşük satış rakamını gördü.
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, 492 bin adet satış yapıldığını belirterek, “2020’de yüzde 18 artışla 580 bin adetlik pazar öngörüyoruz. Üretimin ise yüzde 1 artışla 1 milyon 475 bin olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.
Sıfır faiz önerisi
Otomotive özel sıfır faiz kampanyası yapılabileceğini kaydeden Haydar Yenigün, sektörün önünü görebilmesi için tavsiyelerini şöyle sıraladı:
“Hurda teşvikini kapsamını genişleterek sürekli hale getirelim. Vergi yükünü tüm yılı kapsayacak şekilde düşürelim. Devletin vergi gelirini düşürmeden satışları artıralım. Böylece istihdamda, yatırımda ve ihracatta problemle karşılaşmayız.”