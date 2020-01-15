Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, 492 bin adet satış yapıldığını belirterek, “2020’de yüzde 18 artışla 580 bin adetlik pazar öngörüyoruz. Üretimin ise yüzde 1 artışla 1 milyon 475 bin olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Sıfır faiz önerisi

Otomotive özel sıfır faiz kampanyası yapılabileceğini kaydeden Haydar Yenigün, sektörün önünü görebilmesi için tavsiyelerini şöyle sıraladı:

“Hurda teşvikini kapsamını genişleterek sürekli hale getirelim. Vergi yükünü tüm yılı kapsayacak şekilde düşürelim. Devletin vergi gelirini düşürmeden satışları artıralım. Böylece istihdamda, yatırımda ve ihracatta problemle karşılaşmayız.”