2020'de Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler açıklandı
Netflix Türkiye'de, gelecek ay yayınlanacak 40 yeni dizi ve film açıklandı.
Popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, her geçen gün içerik sayısını biraz daha arttırıyor. WebTekno'dan Talha Kerem Kalfa'nın haberine göre, platform, Ocak 2020 dizi ve film programını da açıkladı. Ocak 2020'de Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler şu şekilde:
Netflix'e eklenecek diziler
The Circle: İlk sezon (1 Ocak)
Anne with an A: Final Sezonu (03 Ocak)
Titans: 2. sezon (10 Ocak)
AJ and the Queen: İlk sezon (10 Ocak)
Grace and Frankie: 6. sezon (17 Ocak)
Sex Education: 2. Sezon (17 Ocak)
Saint Seiya: Knights of the Zodiac: 2. sezon, 23 Ocak (Anime)
Chilling Adventures of Sabrina: 3. sezon (24 Ocak)
The Stranger: İlk sezon (30 Ocak)
BoJack Horseman: 6. Sezon (31 Ocak)
Ragnarok: İlk sezon (31 Ocak)
Dracula
Saint Seiya: Knights of the Zodiac: 2. Kısım
Kipo ve Mucize Yaratıklar Çağı: 1. Sezon, 14 Ocak
Go! Go! Cory Carson: 1. Sezon, 4 Ocak
Netflix'e eklenecek filmler
Ghost Stories: 1 Ocak
Scissor Seven: 10 Ocak (Anime)
A Fall from Grace: 17 Ocak
Uncut Gems: 31 Ocak
Netflix'e eklenecek belgeseller
Amigolar: 08 Ocak
Rise of Empires-Ottoman: (24 Ocak)
Dünya'da Gece: 29 Ocak
Netflix'e eklenecek diğer filmler
Zodiac
Lego Film
Yeşil Yaban Arısı
Kötü Kızlar 2
Operasyon: Argo
Hayallerin Peşinde
Lucy
İntikam
Donnie Brasco
Esaretin Bedeli
Jurassic Park
Mamma Mia!
Geçmişi Olmayan Adam
The Lost World: Jurassic Park
Jurassic Park III
The Bourne Legacy
A Supremacia Bourne
The Bourne Ultimatum