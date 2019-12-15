Popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, her geçen gün içerik sayısını biraz daha arttırıyor. WebTekno'dan Talha Kerem Kalfa'nın haberine göre, platform, Ocak 2020 dizi ve film programını da açıkladı. Ocak 2020'de Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler şu şekilde:

Netflix'e eklenecek diziler

The Circle: İlk sezon (1 Ocak)

Anne with an A: Final Sezonu (03 Ocak)

Titans: 2. sezon (10 Ocak)

AJ and the Queen: İlk sezon (10 Ocak)

Grace and Frankie: 6. sezon (17 Ocak)

Sex Education: 2. Sezon (17 Ocak)

Saint Seiya: Knights of the Zodiac: 2. sezon, 23 Ocak (Anime)

Chilling Adventures of Sabrina: 3. sezon (24 Ocak)

The Stranger: İlk sezon (30 Ocak)

BoJack Horseman: 6. Sezon (31 Ocak)

Ragnarok: İlk sezon (31 Ocak)

Dracula

Saint Seiya: Knights of the Zodiac: 2. Kısım

Kipo ve Mucize Yaratıklar Çağı: 1. Sezon, 14 Ocak

Go! Go! Cory Carson: 1. Sezon, 4 Ocak

Netflix'e eklenecek filmler

Ghost Stories: 1 Ocak

Scissor Seven: 10 Ocak (Anime)

A Fall from Grace: 17 Ocak

Uncut Gems: 31 Ocak

Netflix'e eklenecek belgeseller

Amigolar: 08 Ocak

Rise of Empires-Ottoman: (24 Ocak)

Dünya'da Gece: 29 Ocak

Netflix'e eklenecek diğer filmler

Zodiac

Lego Film

Yeşil Yaban Arısı

Kötü Kızlar 2

Operasyon: Argo

Hayallerin Peşinde

Lucy

İntikam

Donnie Brasco

Esaretin Bedeli

Jurassic Park

Mamma Mia!

Geçmişi Olmayan Adam

The Lost World: Jurassic Park

Jurassic Park III

The Bourne Legacy

A Supremacia Bourne

The Bourne Ultimatum