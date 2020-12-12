2020'de öğrendiğimiz en çılgın bilgi: Virüs nasıl yayılır?
2019'un sonlarında dünyada görülen ve 2020'nin gelmesiyle ülkemizde de vakaların gözükmesiyle birlikte hemen hemen 1 yıldır hayatımızda ciddi değişikliklere sebebiyet veren korona virüs salgını, insan oğluna bir virüsün nasıl yayılabildiğini ve virüsten korunmak için tedbirlerin ne derece önemli olduğunu gösterdi. 2020'nin sonlarına gelirken hep birlikte virüsün nasıl yayıldığını hatırlayalım. / Büşra Akkaya
12 Aralık 2020, Cumartesi 16:38 Son Güncelleme:
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Virüs nasıl yayılır?
Geçmişten günümüze dünya üzerinde birçok salgın hastalık yaşanmıştır ve birçoğunun ortak özelliği aynı şekilde yayılmasıdır.
Virüs, enfekte olmuş kişiyle yakın temas halinde bulunulması ya da enfekte olmuş bir kişinin aksırdığında veya öksürdüğünde havaya saçılan solunum zerrecikleri yoluyla kişiden kişiye bulaşabilmektedir.
Virüsün aktif olduğu bir yüzeye elle temas ettikten sonra ağız, burun ya da gözlere temas ettirilmesiyle de bulaşması mümkündür.
Salgın hastalıklardan korunmanın en temel yöntemleri ise;
- Sosyal mesafe
- Temizlik
- Maske
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