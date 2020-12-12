Geçmişten günümüze dünya üzerinde birçok salgın hastalık yaşanmıştır ve birçoğunun ortak özelliği aynı şekilde yayılmasıdır.

Virüs, enfekte olmuş kişiyle yakın temas halinde bulunulması ya da enfekte olmuş bir kişinin aksırdığında veya öksürdüğünde havaya saçılan solunum zerrecikleri yoluyla kişiden kişiye bulaşabilmektedir.

Virüsün aktif olduğu bir yüzeye elle temas ettikten sonra ağız, burun ya da gözlere temas ettirilmesiyle de bulaşması mümkündür.

Salgın hastalıklardan korunmanın en temel yöntemleri ise;

Sosyal mesafe

Temizlik

Maske

İlgili Haberler İlk defa 2020'de duyduğumuz yarasa çorbası tarifi



