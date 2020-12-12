Pratik Bilgiler 2020'de öğrendiğimiz en çılgın bilgi: Virüs nasıl yayılır?

2020'de öğrendiğimiz en çılgın bilgi: Virüs nasıl yayılır?

Pratik Bilgiler

2020'de öğrendiğimiz en çılgın bilgi: Virüs nasıl yayılır?

2019'un sonlarında dünyada görülen ve 2020'nin gelmesiyle ülkemizde de vakaların gözükmesiyle birlikte hemen hemen 1 yıldır hayatımızda ciddi değişikliklere sebebiyet veren korona virüs salgını, insan oğluna bir virüsün nasıl yayılabildiğini ve virüsten korunmak için tedbirlerin ne derece önemli olduğunu gösterdi. 2020'nin sonlarına gelirken hep birlikte virüsün nasıl yayıldığını hatırlayalım. / Büşra Akkaya

12 Aralık 2020, Cumartesi 16:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Virüs nasıl yayılır?

Geçmişten günümüze dünya üzerinde birçok salgın hastalık yaşanmıştır ve birçoğunun ortak özelliği aynı şekilde yayılmasıdır. 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Virüs, enfekte olmuş kişiyle yakın temas halinde bulunulması ya da enfekte olmuş bir kişinin aksırdığında veya öksürdüğünde havaya saçılan solunum zerrecikleri yoluyla kişiden kişiye bulaşabilmektedir. 

Virüsün aktif olduğu bir yüzeye elle temas ettikten sonra ağız, burun ya da gözlere temas ettirilmesiyle de bulaşması mümkündür. 

Salgın hastalıklardan korunmanın en temel yöntemleri ise;

  • Sosyal mesafe
  • Temizlik 
  • Maske
İlgili Haberler
İlk defa 2020'de duyduğumuz yarasa çorbası tarifi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Yasemin Candemir
Kilo vermenin sırrı mide botoksu mu?
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Beyaz ayakkabı nasıl temizlenir?