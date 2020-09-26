2020’nin dijital röntgeni
Salgınla mücadele eden dünya, 2020’de iletişim kaynaklarını hiç olmadığı kadar çok kullandı. Karantina boyunca yaşanan izolasyonda, çevrimiçi platformlarla sosyalleşebildik, bu sayede her an birbirimize bağlı kaldık, bilgi ve eğlence ihtiyacını giderebildik. Öyle ki her bir dakikada 1.3 milyon görüntülü konuşma yaptık. İşte 2020’nin dijital röntgeni...
26 Eylül 2020, Cumartesi 15:10 Son Güncelleme:
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İngiltere merkezli dijital veri analizi platformu, Domo, salgının gölgesinde geçen yıl boyunca internet dünyasında her 1 dakikada yaşananları açıkladı:
Instagram’da 347 bin 222 hikaye paylaşıldı.
YouTube’a 500 saatlik video yüklendi.
Twitter’a 319 yeni kullanıcı eklendi.
İnternet üzerinden 1 milyon dolar harcandı.
Facebook’ta 150 bin mesaj paylaşıldı.
LinkedIn’de 69 bin 444 iş başvurusu yapıldı.
TikTok 2 bin 704 kez indirildi.
Spotify’a 28 yeni şarkı eklendi.
Instagram’da reklamlar 138 bin 889 tık aldı.
Amazon’dan 6 bin 659 sipariş verildi.
1 milyon 388 bin 889 görüntülü konuşma yapıldı.
Mobil uygulamalar için 3 bin 805 dolar harcandı.
WhatsApp’ta 41 milyon 666 bin 667 mesaj paylaşıldı.
Facebook’a 147 bin fotoğraf yüklendi.
208 bin 333 kişi Zoom üzerinden toplantılara katıldı.
Reddit, 479 bin 452 kişilik etkileşime ulaştı.
Netflix’te 404 bin 444 saatlik yayın tüketildi.