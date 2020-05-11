Listeye göre birinci sırada 2020'nin ilk üç ayında 20 milyon gibi ciddi bir satış rakamına yaklaşan iPhone 11 bulunuyor. En çok satanlar listesinde daha pahalı iPhone 11 Pro ve Pro Max de var. Ancak satış rakamları iPhone 11'e göre daha düşük.

En çok satan ikinci telefonu ise Redmi Note 8 oldu. Daha önce Redmi Note 8'in global satışlarının toplamda 30 milyon adedi aştığı belirtilmişti. Üçüncülük koltuğunda ise Samsung Galaxy A51 yer alıyor.

2020'nin ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefonların tam listesi şu şekilde:

iPhone 11 Redmi Note 8 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A10S Redmi Note 8 Pro iPhone 11 Pro Max Samsung Galaxy A20S Samsung Galaxy A01 Redmi 8A iPhone 11 Pro