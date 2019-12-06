Pantone, yılın rengini belirledi. Dünyanın en büyük renk otoritesi Pantone, 2020'nin rengini 'klasik mavi' olarak açıkladı. 2000 yılından beri her yıl, o yılı yansıtacak rengi seçen Pantone Renk Enstitüsü uzmanları, teknoloji ile şekillenen yeni dünyanın hızına ve yüksek stresine karşı mavinin dinlendirici bir etkisi olduğunu belirttiler. Uzmanlar, mavinin ayrıca gökyüzü rengi olması nedeniyle dünya üzerinde çok daha fazla insanda benzer etkiler ortaya çıkarabileceğini de vurguladılar. Pantone tarafından yapılan açıklamada, 'Sadeliği ile son derece zarif olan klasik mavi, güven verici nitelikleri sayesinde yeni bir çağa geçerken güvenilir ve istikrarlı bir temel oluşturma isteğimizi vurguluyor' dedi.









İnsan ruhuna huzur verici bir yanı olan mavi, konsantrasyona yardımcı oluyor ve düşüncelerin olumlu şekillenmesini sağlıyor.









Öte yandan, mavi rengini 'güven verdiği' düşüncesiyle pek çok marka logo olarak tercih ediyor. Çoğu bankanın rengi bu nedenle mavidir. Facebook da üyelerinin özel bilgilerinin firmada güvende kaldığını belirtmek ve kullanıcılar arasında güven bağı oluşmasını sağlamak için mavi rengi kullanıyor.

2019 için 'yaşama sevinci'

Pantone, geçen yıl, sosyal medyadan beslenerek değişen çevremizi temsil etmek amacıyla canlı mercan rengini 2019'un rengi ilan etmişti.

Her bakışta farklı algılandığı söylenen "canlı mercan" renginin bakıldığı zaman insana yaşama sevinci aşıladığı düşünülüyor. Enstititü, her yıl renk belirlerken, topluma umut aşılayacak ve iç açacak renkler seçmeye özen gösterdiğini belirtmişti.

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