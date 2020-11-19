Türkiye piyasasına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken VavaCars, pandemi ve kur etkisiyle hareketli bir dönemden geçen otomotiv sektörü için güven veren, modern ve kolay hizmetleri ile tüketicinin ilk başvurduğu adres olmayı sürdürüyor. Sektörde yaşanan krizlere ve yakın dönemde beklenen gelişmelere dair değerlendirmede bulunan VavaCars CEO'su Lawrence Merritt, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik sorunu yaşayan ve sıkıntılı günler geçiren sıfır araç piyasası ile bu süreçte talepte patlama yaşayan ikinci el araç piyasasına dair verdiği rakamlarla dikkat çekti.

Alınan tedbirler çerçevesinde kış aylarında sıfır araç tedarikinde yaşanabilecek olumsuzlukların ikinci el arabaları altın ve bitcoin gibi bir yatırım aracı haline geldiğini belirten Merritt, Aralık 2019 ve Eylül 2020’deki fiyatlara göre araç segmenti bazında TL ve dolar bazında fiyat değişimlerini paylaştı. Mini araçların yer aldığı A segmentinde artış oranı TL cinsinden yüzde 47 , dolar bazında yüzde 13 olurken, aile arabalarını içeren D segmentinde TL cinsinden artış oranı yüzde 50, dolar cinsinden artış oranı ise yüzde 17 gözükmekte.