THE QUEEN’S GAMBIT

Netflix’in 2020’de en çok parlayan projesi, platform rekoru kırarak bugüne kadar en çok izlenen mini dizi oldu. Bunda pandemi koşullarının etkisi olsa da dizinin tek olayı bu değil elbette. Walter Tevis’in 1983 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan ‘The Queen’s Gambit’, dünyanın en iyi satranç oyuncularından biri olan Beth Harmon’ın hayatına odaklanıyor. Diziyi bu kadar özel kılan büyüyü izleyince anlayacaksınız. Sadece yedi bölüm; ölçülü tüketiniz…

DEVS

Sonoya Mizuno ve Nick Offerman’ı başrollerine taşıyan bu Alex Garland şahanesi dizi, bilim kurgu severler için gerçek bir mucize. Varoluşumuzu sorgulayan, yapay zeka, teknoloji, felsefe, din, kader, vicdan, kuantum, peygamberlik ve hatta tanrı olmak üzerine derinlikli bir anlatıma sahip ve teknik olarak da üst düzey bir yapım. Türün sevenleri asla pas geçmesin. FX’te izlenebilir.

BİR BAŞKADIR

Netflix’in bugüne kadarki en iyi Türk dizisi olan ‘Bir Başkadır’, yayınlanır yayınlanmaz büyük fırtınalar kopardı. Bir ‘kesişen hayatlar’ çerçevesine sığdırılmış ‘Bir Başkadır’da; dar gelirli, muhafazakar, türbanlı, eğitimsiz ama kafası zehir gibi çalışan Meryem’in öyküsünü ve onun çevresinde olup bitenlere bakarak bir Türkiye panoraması izliyoruz. Hâlâ izlemediyseniz, daha fazla geç kalmayın!

I HATE SUZIE

Bir bilgisayar korsanı telefonuna sızdığında, ünlü bir kadın olan Suzie’nin hayatı altüst olur. Özel hayatının tüm dünya tarafından öğrenilmesinden sonra Suzie’nin hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Başroldeki Billie Piper o kadar muhteşem ki, gözlerinizi alamayacaksınız. Yılın sonlarına doğru gelen bir hediye olan bu sekiz bölümlük diziyi beIN CONNECT’ten izleyebilirsiniz.

I MAY DESTROY YOU

Dizi, ikinci kitabını yazmaya başlayan, kendine güvenen ama yaratım sancıları yaşayan Arabella’nın, bir gece kulübünde cinsel saldırıya uğramasıyla, geri dönüşü olmayan bir şekilde değişen hayatına odaklanıyor. HBO yapımı bu etkileyici diziyi beIN CONNECT’te bulabilirsiniz.

NORMAL PEOPLE

Sally Rooney’nin aynı adlı çok satan romanından uyarlanan dizi, İrlanda’nın küçük bir kasabasında yaşayan Marianne ve Connell’in arasındaki karmaşık ilişkiyi takip ediyor. 12 bölümlük dizi yayınlandığında o kadar çok ses getirdi ki kitabı da bir anda çok satanlar listesine girdi. Aşkın acıtan, dönüştüren, özgürleştiren hikayesi uzun zamandır böyle etkileyici anlatılmamıştı. BluTV’de izleyebilirsiniz.