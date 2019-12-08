Kalabalık ve çılgın eğlence sevenlere

Kıbrıs

Lüks ve büyüleyici otellere sahip Kıbrıs’ta yeni yıla girmek çok eğlenceli. Beş yıldızlı otellerin ünlü sanatçılarla yaptığı özel programların tadına doyum olmuyor. Kıbrıs’ta eğlence yılbaşının ertesinde de kumarhane ve gece kulüplerinde tam gaz devam ediyor. Mevsimlerden kış olmasına rağmen adanın ılıman iklimi sayesinde soğukla karşılaşmadan harika bir tatil yapabilirdiniz.

İzmir - Alaçatı

Çeşme’nin rüzgarla dans eden tatil beldesi Alaçatı artık her mevsim gidilebilen destinasyonlardan biri oldu. Arnavut kaldırımlı dar sokakları yılbaşında da yaz yoğunluğunu hiç aratmıyor. Şık restoranların, barların ve butik otellerin yeni yıl eğlencesi sokaklara taşıyor. Geçen yıl düzenlenen yılbaşı sokak partisi hâlâ dillerde.

Bodrum

Yazın milyonlarca turisti ağırlayan Bodrum’u kışın yaşamak ve şehrin eğlencesine dahil olmak isterseniz yılbaşı en uygun zaman. Kışın her yer açık olmasa da köklü, elit, güzel ve popüler mekanlar yılbaşında sizleri bekliyor. Gecenin devamında sokak partilerine katılıp yeni yıl etkinliklerinin coşkusunu yaşayın.

İstanbul

Dünyanın en büyüleyici şehirlerinden olan İstanbul’da yeni yıl kutlamalarının tadı Nişantaşı, Bebek, Beyoğlu, Taksim, Kadıköy, Bağdat Caddesi ve Sultanahmet’te bir başka oluyor. Beş yıldızlı otellerin, lüks restoranların ve gece kulüplerinin organize ettiği konserler ve partiler bu gecenin vazgeçilmezleri. Sahil mekanlarında ve Boğaz’da yemekli tekne turlarında yeni yılı karşılamanın tadı bir başka oluyor.

Antalya

Antalya’nın şehir otelleri başta olmak üzere turistik ilçelerdeki 5 yıldızlı oteller de yılbaşı için özel renkli gala programları hazırladı. Oteller zengin yemek çeşitlerinin yanı sıra yerli ve yabancı sanatçılar ve şov gruplarıyla konuklarına eğlenceli bir yeni yıl gecesi yaşatacak.

Romantik bir yılbaşı geçirmek isteyenlere

Bolu - Yedigöller

Yedigöller Tabiat Parkı yılbaşı kutlamalarının en romantik rotaları arasında her zaman ilk sıralarda yer alır. 5 yıldızlı ve butik otellerin yeni yıl için hazırladıkları birbirinden eğlenceli programlar sizleri bekliyor. Sessizliği, panoramik manzarası ve muhteşem gölüyle yeni yılın coşkusunu yansıtan bölge, piknik alanları, fotoğraf safarileri ve doğa yürüyüşleri için biçilmiş kaftan.

Nevşehir - Kapadokya

Kapadokya’nın masalsı görüntüye sahip peribacalarının büyüsü en güzel kışın yaşanır. Hele bir de kar yağmışsa peribacalarının o enfes görüntüsü sizi mest eder. Dünyada eşi benzeri olmayan konaklama alanlarına sahip bölgede kaya oluşumlu otellerinde kalmak müthiş bir deneyim. Ürgüp, Göreme ve Avanos gibi tarihi ve doğal güzellik alanlarına yakınlığı misafirler için büyük avantaj.

Denizli - Pamukkale

Kar gibi manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan Pamukkale, travertenleriyle ve kaplıcalarıyla meşhur. Bölgede çok sayıda butik otel, turizm işletmeleri ve restoranlar var. Oteller, barlar ve kulüpler her zevke hitap eden harika eğlenceler tertipliyor. Özel dans gösterileri, canlı müzik şölenleri, konserler ve özel yılbaşı eğlenceleri bunlardan bazıları.

Sakarya - Sapanca

Bir yanda göl, diğer yanda Samanlı Dağları’nın en yükseği olan Kartepe. İster 5 yıldızlı otellerde kalın ister şömineli bir dağ evi kiralayın. Göl manzarasına karşı yemeğinizi yiyin, şömine başında keyifli sohbetler yapın. Avrupa, Uzak Doğu kökenli masajlar ve Türk Hamamı’nda yaptıracağınız bakım ve masajlarla kendinizi şımartın.

Eskişehir

Yılbaşının eğlenceli geçtiği şehirlerden biri de Eskişehir. Öğrenci potansiyelinin yüksek oluşu şehri daha genç ve dinamik kılıyor. Öğrencinin akın ettiği barlar sokağı yılbaşında karnaval alanına dönüyor. Porsuk Çayı’nda gondola binin, Tarihi Odunpazarı Evleri’ni görün, Şelale Park’tan şehri izleyin, tarihi hamamlarına uğrayın, gondol sefası yapıp meşhur çiğ böreğini yiyin.

Kar ve kayak severlere

Bursa - Uludağ

Karlar üzerinde hem kayak yapmak hem de çılgınlar gibi eğlenmek isteyenler için Uludağ harika bir seçenek. Oteller sanatçılı yılbaşı programlarını şimdiden hazırladılar. Dilerseniz klasik müzik eşliğinde sıcacık şömine karşısında eşiniz ya da sevgilinizle birlikte yeni yıla sakin girebilirsiniz. Dilerseniz de canlı veya da DJ’lerin enerjik müziğiyle dans edip yeni yıla “Merhaba” diyebilirsiniz.

Erzurum - Palandöken

Bembeyaz harika bir doğada yeni yıla girmek isteyenlerin tercihlerinden biri de Palandöken oluyor. Harika eğlenceler sunan konforlu otelleri olan merkezde kayak, snowboard, kızakla kayabilir, ATV ile doğa turlarına çıkabilir, rehber eşliğinde doğa yürüyüşleri yapabilir, telesiyej üzerinden dağın müthiş manzarasını fotoğrafla ölümsüzleştirebilirsiniz.

Bolu - Kartalkaya

Çam ağaçlarının yeşili, beyazın saflığı ve 21 kayak pistiyle Kartalkaya, kollarını açmış sizi bekliyor. Özel yılbaşı eğlencelerinin düzenlendiği otellerdeki partiler, sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Yılbaşı ruhunu yakalayabileceğiniz Kartalkaya’da karda yürüyüşler yapabilir, kafelerin terasında kahvenizi, çayınızı ya da sıcak şarabınızı yudumlayıp dağ atmosferinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kars - Sarıkamış

Kar altında adeta bir masal ülkesine dönen Sarıkamış Türkiye’nin en çok güneş alan bölgelerinden biri. Alpler’deki kristal kar ülkemizde bir tek burada var. Havai fişek gösterileri, uçurulan dilek balonları, halk oyunları gösterisi, yerli sanatçıların yaptığı programlar buranın vazgeçilmez yılbaşı eğlencelerinden bazıları. Kars’a gitmişken şehri gezin, kaleye çıkın, buz tutmuş Çıldır Gölü’nü ve Ani Antik kentini mutlaka görün.

Kayseri - Erciyes

Hazırlıklarını tamamlayan oteller sezonu açıp, misafirlerini beklemeye başladı. 33 farklı pist seçeneği bulunan bölge, her ziyaretçi seviyesine hitap ediyor. Harika otelleri, mangal keyfi yapılan restoranlarıyla hem eğlence hem de spor merkezi olan Erciyes’teki otellerin düzenlediği gece partileri çok eğlenceli oluyor. Kayseri’nin meşhur sucuğunu tatmadan dönmeyin.