2021 2022 KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. Kasım ayının son haftasına gelinmesiyle öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. KYK tarafından gerekli şartları taşıdığı tespit edilen önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri yılın 12 ayı burs ve kredi alma hakkı elde ediyor…

2021 2022 KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 2022 KYK burs başvuru sonuçları 26 Kasım Cuma günü tarihinde henüz açıklanmadı.

GSB KYK BURS SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak 2020 yılında KYK burs ve kredi sonuçları başvuruların tamamlanmasından 34 gün sonra açıklanmıştı. Bu süre göz önüne alındığında 2021-2022 KYK burs sonuçlarının aralık ayı ortalarında açıklanacağı tahmin ediliyor.

E-DEVLET KYK BURSU SORGULAMA EKRANI

KYK BURSUNDA BAŞARI PUANI NE KADAR ETKİLİ

KYK burs başvurusu sonrasında yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek.

Şehit ve gazi yakınları ile

Yüzde 40’ın üzerinde engeli bulunanlar,

Anne ve babası vefat edenler,

Sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar,

Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar,

Aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.



