2021 BAFTA Ödülleri'nin kazananları belli oldu
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA), 2021'in en iyi yapımlarını seçti. BAFTA Ödül Töreni, bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle Londra'daki Royal Albert Hall'da seyircisiz olarak düzenlendi. Adaylar ve kazananlar törene uzaktan bağlantı yoluyla katıldı. İşte 2021 BAFTA Ödülleri'nin kazananları...
12 Nisan 2021, Pazartesi 11:49 Son Güncelleme:
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2021 BAFTA Ödülleri, bu yıl pandemi nedeniyle seyircisiz olarak Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlendi. Bazı adaylar törene uzaktan bağlantı yoluyla katıldı. Edith Bowman ve Dermot O’Leary BAFTA'nın sunucuları oldu. Prens Phillip'in vefatı nedeniyle Prens Harry ve Kate Middleton törene katılamadı. Seyircisiz düzenlenen törende yalnızca sunucular fiziksel olarak yer alırken diğer adaylar video konferans sistemiyle katılım gösterdi.
EN İYİ FİLM
EN İYİ KADIN OYUNCU
Frances McDormand, Nomadland
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Anthony Hopkins, The Father
EN İYİ YÖNETMEN
Chloé Zhao, Nomadland
YÜKSELEN YILDIZ
Bukky Bakray
EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ
Promising Young Woman
EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK
Soul
EN İYİ BELGESEL
My Octopus Teacher
İNGİLİZ YAZAR, YÖNETMEN VEYA YAPIMCIDAN EN İYİ FİLM
His House, Remi Weekes (Yazar, yönetmen)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Daniel Kaluuya, Judas And The Black Messiah
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Yuh-Jung Youn, Minari
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Promising Young Woman, Emerald Fennell
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
The Father, Christopher Hampton, Florian Zeller
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Nomadland, Joshua James Richards
İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM
Another Round
EN İYİ KURGU
Sound Of Metal, Mikkel E.G. Nielsen
EN İYİ ANİMASYON
Soul