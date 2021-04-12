2021 BAFTA Ödülleri, bu yıl pandemi nedeniyle seyircisiz olarak Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlendi. Bazı adaylar törene uzaktan bağlantı yoluyla katıldı. Edith Bowman ve Dermot O’Leary BAFTA'nın sunucuları oldu. Prens Phillip'in vefatı nedeniyle Prens Harry ve Kate Middleton törene katılamadı. Seyircisiz düzenlenen törende yalnızca sunucular fiziksel olarak yer alırken diğer adaylar video konferans sistemiyle katılım gösterdi.

EN İYİ FİLM

Nomadland

EN İYİ KADIN OYUNCU

Frances McDormand, Nomadland

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Anthony Hopkins, The Father

EN İYİ YÖNETMEN

Chloé Zhao, Nomadland

YÜKSELEN YILDIZ

Bukky Bakray

EN İYİ İNGİLİZ FİLMİ

Promising Young Woman

EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK

Soul

EN İYİ BELGESEL

My Octopus Teacher

İNGİLİZ YAZAR, YÖNETMEN VEYA YAPIMCIDAN EN İYİ FİLM

His House, Remi Weekes (Yazar, yönetmen)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Kaluuya, Judas And The Black Messiah

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Yuh-Jung Youn, Minari

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Promising Young Woman, Emerald Fennell

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

The Father, Christopher Hampton, Florian Zeller

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Nomadland, Joshua James Richards

İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM

Another Round

EN İYİ KURGU

Sound Of Metal, Mikkel E.G. Nielsen

EN İYİ ANİMASYON

Soul







