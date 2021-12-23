Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 asgari ücret zammı açıklamasında, asgari ücretten alınan bazı vergilerin kaldırıldığını açıkladı. Söz konusu düzenleme hafta başında da Meclis’te kabul edildi. Bu durum AGİ, brüt asgari ücret ve net asgari ücret tutarlarına da yansımış oldu. Peki, 2021 brüt asgari ücret ne kadardı? AGİ tamamen kalktı mı? İşte, son durum…

BRÜT ÜCRET NEDİR?

Brüt ücret, bir çalışanın maaş bordrosunda görünen, sigorta, vergiler ve kesintileri de kapsayan toplam tutardır.

NET ÜCRET NEDİR?

Net ücret ise kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen somut rakamı ifade eder.

2021 NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Brüt Asgari Ücret: 3.577,50

Gün: 30

Günlük Brüt Ücret: 119,25

Aylık Brüt Ücret: 3.577,50

SGK Sağlık Primi (%14): 500,85

İşsizlik Sigortası Fonu (%1): 35,78

Gelir Vergisi Matrahı: 3.040, 88

Gelir Vergisi (%15): 456,13

Asgari Geçim İndirimi (AGİ): 268,31

Kalan Gelir Vergisi Tutarı: 187,82

Damga Vergisi (%0,759): 27,15

Kesintiler Toplamı: 751,60

Net Ele Geçen Asgari Ücret (AGİ’siz): 2.557,59

Net Ele Geçen Asgari Ücret (AGİ’li): 2.825,90

AGİ TAMAMEN KALKTI MI?

Tüm çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, asgari ücretle ilgili maddeler, değişiklik önergeleriyle yeniden düzenlendi. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını düzenleyen maddenin kapsamı genişletildi. Bu çerçevede; tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçi asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önerge kabul edildi. Böylelikle; brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan alınan vergi sıfır olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AGİ konusunda yaptığı açıklamada, “AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim.” ifadelerini kullandı.

2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı.

Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir.

2022 NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?