2021 Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! 2021 İOKBS sınav sonuç sorgulama: meb.gov.tr merkezi sistem sınavları giriş sayfası
Bursluluk sınavı sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği tarih geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 İOKBS sınav sonuçları 28 Eylül Salı günü meb.gov.tr merkezi sistem sınavları giriş sayfasından açıklandı. İşte, bursluluk sınavı sonuç sorgulama sayfası…
28 Eylül 2021, Salı 10:13 Son Güncelleme:
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MEB tarafından düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları için nefesler tutuldu. 5 Eylül Pazar günü binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sınav sonuçları Bakanlık tarafından yayınlanan sınav takviminde belirtildiği gibi 28 Eylül Salı günü açıklandı. Heyecan içinde olan öğrenciler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren MEB merkezi sistem sınavları giriş sayfası, meb.gov.tr 2021 İOKBS sınav sonuç sorgulama sayfasını ziyaret ediyor…
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül tarihinde 5,6,7,8, hazırlık,9,10,11. sınıf öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül Salı günü saat 10.00 sularında açıklandı.
2021 İOKBS SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANDI
2021 İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesi olan meb.gov.tr adresinden merkezi sistem sınavları sayfasından öğrenilebilecek.
MEB.GOV.TR MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI GİRİŞ SAYFASI
2021 İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bursluluk sınavına katılıp başarılı olan öğrenciler, her ayın 15’ine kadar burs ödemesini alıyor.
İOKBS BURSLULUK SINAVI KONTENJAN DAĞILIMI
Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a) %10'u "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"e,
b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak
çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
d) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere
2021 İOKBS BURSU NE KADAR?
Milli Eğitim Bakanlığı Parasız Yatılı ve Bursluluk sınavında (İOKBS) başarılı olan binlerce ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencisine eğitim hayatında maddi destek olması amacıyla burs veriliyor. 2021 İOKBS bursu geçtiğimiz yıl 310 TL idi. Ancak 2021’de bu ücretin zamlı olması bekleniyor.