MEB tarafından düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları için nefesler tutuldu. 5 Eylül Pazar günü binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sınav sonuçları Bakanlık tarafından yayınlanan sınav takviminde belirtildiği gibi 28 Eylül Salı günü açıklandı. Heyecan içinde olan öğrenciler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren MEB merkezi sistem sınavları giriş sayfası, meb.gov.tr 2021 İOKBS sınav sonuç sorgulama sayfasını ziyaret ediyor…

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Eylül tarihinde 5,6,7,8, hazırlık,9,10,11. sınıf öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül Salı günü saat 10.00 sularında açıklandı.

2021 İOKBS SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANDI

2021 İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesi olan meb.gov.tr adresinden merkezi sistem sınavları sayfasından öğrenilebilecek.

MEB.GOV.TR MERKEZİ SİSTEM SINAVLARI GİRİŞ SAYFASI

2021 İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bursluluk sınavına katılıp başarılı olan öğrenciler, her ayın 15’ine kadar burs ödemesini alıyor.

İOKBS BURSLULUK SINAVI KONTENJAN DAĞILIMI

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"e,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak

çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

d) %80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere

2021 İOKBS BURSU NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı Parasız Yatılı ve Bursluluk sınavında (İOKBS) başarılı olan binlerce ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencisine eğitim hayatında maddi destek olması amacıyla burs veriliyor. 2021 İOKBS bursu geçtiğimiz yıl 310 TL idi. Ancak 2021’de bu ücretin zamlı olması bekleniyor.