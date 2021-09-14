DGS ek tercihleri, yerleştirme sonuçlarında bir programa yerleşemeyen adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Ek tercihlerin başlamasından önce ise ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzunun yayınlanması gerekiyor. Peki, bu yıl DGS'de ek tercih var mı? İşte merak edilen detaylar…

BU YIL DGS'DE EK TERCİH VAR MI?

“Bu yıl DGS'de ek tercih var mı?” sorusunun yanıtı henüz kesinleşmedi ancak geçtiğimiz yıl adaylara DGS’de ek tercih hakkı tanınmıştı.





2021 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 DGS ek tercihlerinin, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt sürelerinin dolmasından sonra başlaması bekleniyor.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS kayıtları ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise e-devlet üzerinden "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.