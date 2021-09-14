2021 DGS taban puanları: DGS boş kontenjanlar belli oldu mu?

2021 DGS taban puanları ÖSYM tarafından açıklandı. DGS tercih sonuçları 14 Eylül Salı günü itibariyle adayların erişimine açıldı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir üniversite programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, kayıt sürecine girerken pek çok öğrenci de 2021 DGS taban puanları ve boş kontenjanları merak ediyor.

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DGS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

2021 DGS Yerleştirme Sonuçlarına dair Sayısal Bilgiler kısmında örgün öğretim boş kontenjanları 1.054, ikinci öğretim boş kontenjanları 40, uzaktan eğitim boş kontenjanları 137, açıköğretim 4.138 oldu ve toplamda boş kontenjan sayısı 5.369 olarak paylaşıldı.

2021 DGS KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.



