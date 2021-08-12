2021 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları 2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıllık lisansa tamamlamak isteyen binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Adaylar 2021 DGS sonuçlarının ardından hemşirelik, hukuk, mimarlık ve daha pek çok programın puanlarını ve kontenjanlarını araştırıyor…

2021 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2021 DGS sonuçları 11 Ağustos Çarşamba günü itibariyle adayların erişimine açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyorlar.

2021 DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2021 DGS HEMŞİRELİK, HUKUK, MİMARLIK PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

2021 DGS hemşirelik, hukuk, mimarlık puanları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Puan ve kontenjanların tercih süresine yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor.

2021 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 DGS tercihlerinin ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl baz alındığında 2021 DGS tercihlerinin eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

DGS TABAN PUANLARI

2021 DGS taban puanlarının bulunduğu tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Aşağıdaki bağlantıda 2020 yılına ait taban ve tavan puanları ile başarı sıralamaları yer alıyor. Bağlantıya tıklayarak 2021 DGS tercih dönemi öncesinde fikir sahibi olmak mümkün olabilir.

2021 DGS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYIN