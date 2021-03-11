2021 Dövme Trendleri Nelerdir? Jefree Naderali anlattı!

Naderali, son dönemin trendleri hakkında; “Son dönemlerde minimal ve soft gölgeli işler daha çok tercih ediliyor. Eskiden daha koyu ve yoğun dövmeler tercih ediliyor ve büyük yapılıyordu ama günümüzde dövme trendi daha küçük ve hikayesi olan islere kaydı.” İfadelerini kullandı.

Ünlü dövme sanatçısı, ilk kez dövme yaptıracaklara işlemin acısı ile ilgili de önerilerde bulundu: “Dövme acısı bölgeden bölgeye ve kişiden kişiye çok değişiyor. Acı esiğiniz yüksek ise belki de birçok dövmede canınız yanmayabilir. Fakat genelleme yapacak olursak; sırt, el üzeri, avuç içi, göğüs bölgesi, diz kapağı, dirsek vs. gibi derinin ince olduğu veya sinirlerin yoğun olduğu bölgelerde daha fazla acı hissediliyor. İlk defa yaptıranlar genelde tahmin ettiğinden daha düşük bir acı ile karşılaşıyor. Garip bir şekilde dövme acısı hakkında büyük bir yanlış anlaşılma mevcut.”

Jefree Naderali, ilk kez dövme yaptıracak kişiler için ise; “Kesinlikle dövme sanatçısını iyi seçmeliler. Ömür boyu üzerinde kalacağı bir dövme için insanlar genelde fiyat kıyaslaması çok yapıyor. Ama bu hususta bütçe değil isçiliğin önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden kaliteli bir isçilik için uygun bütçenin ayarlanması daha önemli. Birde tarz ve dövme sanatçısı uyumu çok önemli. Örneğin; bir sanatçı realisttik çalışıyorsa gidip ondan çizgisel iş istenmemeli. Bu konuya da dikkat etmelerini öneririm.” İfadelerini kullandı.