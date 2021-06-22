2021 Emmy Ödülleri cinsiyetsiz tanıtılma seçeneği sunacak
2021 Emmy Ödülleri'nde tarihi bir değişikliğe gidildi. Cinsiyete dayalı oyunculuk kategorilerinin ortadan kaldırıldığı kararda, aktör ya da aktris kategorisindeki adaylar, adaylık sertifikası ve heykellerinin 'oyuncu' ifadesini taşımasını talep edebilecek.
22 Haziran 2021, Salı 17:21 Son Güncelleme:
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Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2021'den itibaren tüm Emmy adaylarının cinsiyetsiz tanımlamalar seçmesine izin verileceğini açıkladı. Bu hamleyle aday tanımları "aktris" ya da "aktör" yerine "oyuncu" olarak algılanacak şekilde değiştirilecek. Kararın cinsiyete dayalı oyunculuk kategorilerini ortadan kaldırma çağrılarına yanıt olarak, erkek ve kadın dışındaki cinsiyetlerin varlığını kabul etmek için alındığı bildirildi. Televizyon Akademisi yaptığı açıklamada, "Aktör ya da aktris başlıklı hiçbir oyuncu kategorisine başvuruda cinsiyet şartı olmadı" dedi.
Independent Türkçe'ye göre, Artık 'aktör' ya da 'aktris' kategorilerinde aday olan ve/veya kazanan her oyuncu, adaylık sertifikaları ve Emmy heykellerinin erkek ya da kadın oyuncu yerine 'oyuncu' ifadesini taşımasını talep edebilir.