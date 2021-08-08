Kültür & Sanat 2021 Emmy Ödülleri'ne 'kısıtlama' geliyor

2021 Emmy Ödülleri'ne 'kısıtlama' geliyor

Kültür & Sanat

2021 Emmy Ödülleri'ne 'kısıtlama' geliyor

Eylül ayında düzenlenecek olan 73. Emmy Ödülleri'nde, salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında, kısıtlı bir kırmızı halı geçişi yapılacağı duyuruldu.

08 Ağustos 2021, Pazar 17:41 Son Güncelleme:
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NTV'de yer alan habere göre, "Televizyonun Oscar’ları" olarak adlandırılan Emmy Ödülleri, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle her zamankinden biraz farklı olacak. Organizasyon yetkilileri, Türkiye saatiyle 19 Eylül’ü 20 Eylül’e bağlayan gece düzenlenecek töreni güvenli hale getirmek için kırmızı halıda bir dizi değişiklik yaptı. Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi’nden yapılan açıklamada, “Bu yılki 73. Emmy Ödülleri'nde Emmy adaylarının, konukların ve medyanın güvenliği için yapım ekibi ve personel sayısı sınırlandırılmak zorunda kalındı” denildi.

KISITLI KIRMIZI HALI

Açıklamada, “Kırmızı halıda sınırlı sayıda geçiş yapılacaktır” ifadesi yer alırken, kırmızı halıda görev alacak medya mensubu sayısının da düşürüleceği belirtildi.

CANLI YAYINLANACAK

Televizyon Akademisi, ödül töreninde, geleneksel medyanın yerini alacak bir sanal medya merkezi oluşturmak için CBS ile birlikte çalışacaklarını ve medya kuruluşlarının Emmy kazananlar duyurulduğunda onlarla doğrudan bağlantı kurmasını sağlayacaklarını da açıkladı.

CBS kanalında canlı olarak yayınlanacak 73. Emmy Ödülleri töreninde ayrıca sınırlı sayıda davetlinin yer alacağı da bildirildi.


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