Bu yıl ikinci düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/2) başvuruları için artık sayılı saatle kaldı. 12 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek İSG sınavı için adayların belirlenen tarihler içerisinde başvuruda bulunması ve 290 TL olan başvuru ücretini yatırması gerekiyor…

2021 İSG/2 BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

22 Ekim tarihinde başlayan 2021 İSG/2 başvuruları ÖSYM’nin resmi sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden bireysel olarak yapılıyor. Başvuruda bulunacak adayların İSG sınav kılavuzunu incelemesi gerekiyor.

2021 İSG/2 SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2021 İSG/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İSG BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILAN BANKALAR

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İSG sınav ücreti aynı zamanda, ÖSYM’nin internet sayfasında sağ üst tarafta yer alan e-İŞLEMLER’de bölümündeki “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilmektedir.

2021 İSG/2 SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI