Eğitim & Kariyer 2021 İSG/2 başvuru ekranı ve İSG sınav ücreti yatırılacak bankalar: Bugün sona eriyor!

2021 İSG/2 başvuru ekranı ve İSG sınav ücreti yatırılacak bankalar: Bugün sona eriyor!

Eğitim & Kariyer

2021 İSG/2 başvuru ekranı ve İSG sınav ücreti yatırılacak bankalar: Bugün sona eriyor!

ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 İSG/2 başvuruları 1 Kasım Pazartesi saat 23.59’da sona erecek. Adayların başvurularının değerlendirilmesi için İSG sınav ücretini belirtilen bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM sayfası üzerinden elektronik ortamda yatırması gerekiyor. İşte, 2021 İSG/2 başvuru ekranı ve başvuru ücretine ilişkin detaylar…

01 Kasım 2021, Pazartesi 12:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bu yıl ikinci düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/2) başvuruları için artık sayılı saatle kaldı. 12 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek İSG sınavı için adayların belirlenen tarihler içerisinde başvuruda bulunması ve 290 TL olan başvuru ücretini yatırması gerekiyor…

2021 İSG/2 BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

22 Ekim tarihinde başlayan 2021 İSG/2 başvuruları ÖSYM’nin resmi sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden bireysel olarak yapılıyor. Başvuruda bulunacak adayların İSG sınav kılavuzunu incelemesi gerekiyor.

2021 İSG/2 SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2021 İSG/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İSG BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILAN BANKALAR 

  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
  • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İSG sınav ücreti aynı zamanda, ÖSYM’nin internet sayfasında sağ üst tarafta yer alan e-İŞLEMLER’de bölümündeki “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilmektedir.

2021 İSG/2 SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

  • 010 ADANA
  • 062 ANKARA/ÇANKAYA
  • 070 ANTALYA
  • 160 BURSA
  • 210 DİYARBAKIR
  • 250 ERZURUM
  • 260 ESKİŞEHİR
  • 270 GAZİANTEP
  • 341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
  • 343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
  • 352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
  • 380 KAYSERİ
  • 420 KONYA
  • 440 MALATYA
  • 550 SAMSUN
  • 580 SİVAS
  • 610 TRABZON
  • 650 VAN

 

 

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Aklım kesmedi!
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’na yeniden merhaba diyor!
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB harekete geçti yeni kararı resmen duyurdu! 1 Ocak…