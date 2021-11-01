2021 İSG/2 başvuru ekranı ve İSG sınav ücreti yatırılacak bankalar: Bugün sona eriyor!
ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 İSG/2 başvuruları 1 Kasım Pazartesi saat 23.59’da sona erecek. Adayların başvurularının değerlendirilmesi için İSG sınav ücretini belirtilen bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM sayfası üzerinden elektronik ortamda yatırması gerekiyor. İşte, 2021 İSG/2 başvuru ekranı ve başvuru ücretine ilişkin detaylar…
01 Kasım 2021, Pazartesi 12:09 Son Güncelleme:
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Bu yıl ikinci düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/2) başvuruları için artık sayılı saatle kaldı. 12 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek İSG sınavı için adayların belirlenen tarihler içerisinde başvuruda bulunması ve 290 TL olan başvuru ücretini yatırması gerekiyor…
2021 İSG/2 BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
22 Ekim tarihinde başlayan 2021 İSG/2 başvuruları ÖSYM’nin resmi sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden bireysel olarak yapılıyor. Başvuruda bulunacak adayların İSG sınav kılavuzunu incelemesi gerekiyor.
2021 İSG/2 SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
2021 İSG/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
İSG BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILAN BANKALAR
- Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
- Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
- Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
- Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İSG sınav ücreti aynı zamanda, ÖSYM’nin internet sayfasında sağ üst tarafta yer alan e-İŞLEMLER’de bölümündeki “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilmektedir.
2021 İSG/2 SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
- 010 ADANA
- 062 ANKARA/ÇANKAYA
- 070 ANTALYA
- 160 BURSA
- 210 DİYARBAKIR
- 250 ERZURUM
- 260 ESKİŞEHİR
- 270 GAZİANTEP
- 341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
- 343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
- 352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
- 380 KAYSERİ
- 420 KONYA
- 440 MALATYA
- 550 SAMSUN
- 580 SİVAS
- 610 TRABZON
- 650 VAN