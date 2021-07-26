2021 KPSS için son dönemece girildi ve KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı. 1 Ağustos tarihinde gerçekleşecek A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavları için adaylar şimdi Sınav giriş belgesi almaya çalışıyor. Peki Sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

2021 KPSS SINAV YERLERİNE NASIL BAKILIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 KPSS sınav yerlerinin de bulunduğu sınav giriş belgeleri, ais.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

2021 KPSS SINAV YERLERİNİ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

KPSS sınav giriş belgesini almak isteyen memur adayları, ais.osym.gov.tr internet adresinde T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak KPSS sınav giriş belgelerini alabilirler.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

ÖSYM’den yapılan açıklamada;

01 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adayların, saat 10.00’dan sonra ve

01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adayların, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulunuldu.