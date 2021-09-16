2021 KPSS sonuç sorgulama sayfası: KPSS sonuçları açıklandı!

KPSS sonuçları için ÖSYM’nin paylaştığı sınav takviminde 16 Eylül tarihi belirtilmişti. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına katılan milyonlarca aday, 16 Eylül tarihine kilitlenmiş ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyordu. Sabah saatlerinden itibaren de KPSS sonuçları açıklandı mı? araştırması yoğunlaştı. Gelen son dakika haberine göre, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre 2021 KPSS sonuçları 16 Eylül tarihinde (Bugün) açıklanacaktı. ÖSYM'den gelen son dakika haberi ile 2021 KPSS sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak. Sınava giren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak KPSS sonuçlarını öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi ayriyeten basılmayacak ve adayların adresine de gönderilmeyecek.

2021 KPSS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI