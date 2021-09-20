KYK burs başvuruları, e-devlet üzerinden yapılıyor ve başvuru esnasında öğrencilerin sosyal, ekonomik ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor. Yapılan değerlendirmenin ardından ise başvuru koşullarını karşılayan öğrencilere, öğrenim hayatları boyunca karşılıksız olarak burs veriliyor. 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

2021 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 KYK yurt başvuru sonuçlarının ardından gözler şimdi de burs başvurularına çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu başvuruları, tüm üniversitelerin dikey ve yatay geçiş öğrencileri ile doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerinin tamamlamasının ardından başlayacak.

Diğer yandan önceki yıllarda KYK burs başvuruları ekim ayında başlamıştı. Ancak 2021 yılı burs başvuruları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

KYK burs başvuruları sırasında öğrencilerden sosyal, ekonomik ve eğitim durumuna dair bilgiler isteniyor ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor.

Tüm başvurular, bu bilgiler ışığında değerlendiriliyor ve ekonomik durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs; durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?