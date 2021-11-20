Binlerce ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi başvuruları 10 Kasım tarihinde sona eren KYK burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından gerekli şartları taşıdığı tespit edilen öğrenciler karşılıksız burs almaya hak kazanırken, başvuruda bulunana diğer öğrenciler de öğrenim kredisi alabilecek. Konuyla ilgili son açıklama ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’dan geldi…

2021 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları 20 Kasım Cumartesi tarihinde henüz açıklanmadı ve ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıl 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından KYK burs sonuçları 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu da başvuruların alınması ile başvuru sonuçlarının açıklanması arasında yaklaşık bir aylık bir süre olduğunu gösteriyor.

Bu yılki başvuruların 10 Kasım tarihinde sona erdiği düşünülürse, KYK burs sonuçlarının aralık ayının ilk haftasında açıklanmasının mümkün olduğu düşünülüyor.

BAKAN KASAPOĞLU’NUN SON DAKİKA BURS AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ İfadelerini kullandı.

KYK BURS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

KYK burs başvurusu esnasında öğrencilerin beyan ettiği sosyal, ekonomik ve başarı durumuna yönelik bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca kamu kurumları aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme neticesinde başvuru yapan öğrencilere geri ödemesiz burs veya öğrenim kredisi veriliyor.

Değerlendirme sırasında, öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında bir katkı sağlıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplama yapılıyor.

Aynı zamanda üniversite yerleştirme sınavında sözel, sayısal, dil ve eşit ağırlık puanında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs veriliyor. Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40’ın üzerinde engeli bulunanlar, babası ve anne vefat edenler, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabiliyor.