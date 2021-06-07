Pazar günü gerçekleşen 2021 LGS sınavında öğrenciler tüm soruları doğru yapabilmek ve istedikleri liseye girmeye hak kazanmak için büyük çaba gösterdi. LGS yorumlarında birçok öğrenci sözel soruların sayısal sorulara nispeten daha kolay olduğunu ifade etti. Sınav üzerine değerlendirmeler devam ederken, 2021 LGS'de kiimin birinci olduğu ve2021 LGS'de kaç kişinin birinci çıktığı da merak edilmeye başlandı…

2021 LGS'DE KİM BİRİNCİ OLDU? 2021 LGS'DE KAÇ KİŞİ BİRİNCİ ÇIKTI?

2021 LGS sonuçları henüz açıklanmadı. Bu kapsamda da 2021 LGS birincisinin ve kaç kişinin birinci çıktığı henüz bilinmiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl LGS'ye 1 milyon 243 bin 801 öğrenci katıldı. İki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurtdışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapılan sınavda yaklaşık 350.000 sınav görevlisi görev yaptı.

Geçtiğimiz yıl ise LGS'ye yaklaşık 1 milyon 800 bin öğrenci katılmıştı. Geçen yıl ile bu yıl arasındaki bu sayı farkının nedeni ise, 2012 yılında ise 60 aylıkların da ilkokula kayıt yaptırabileceği yönünde yapılan yönetmelik değişikliği nedeniyle ilkokula 600 bine yakın yeni kaydın yapılması ve bu öğrencilerin de geçtiğimiz yıl LGS sınavına girmiş olması gösteriliyor.

Bu yıl LGS’ye giren öğrencilerin sayısının normale dönmesi ise nitelikli liselere kayıt yaptırabilme şansının daha fazla olduğunu gösteriyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.





2020 LGS BİRİNCİLERİ

2020 yılının LGS birincileri Bursa'da Orhangazi Ortaokulu'nda eğitim gören Konuralp Yüce, İzmir Bilnet Okulları Bornova Kampüsünde eğitim gören Enes Akbaş, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Merve Nida Ekin, Sivas'ta yaşayan Yiğit Emre Yıldırım Kırklareli'den Ali Fuad Erkan, tüm soruları doğru yanıtlayarak 2020 LGS birincileri olmuştu.