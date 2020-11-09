2021 LGS ne zaman yapılacak? MEB 2021 LGS tarihini açıkladı
2021 LGS sınav tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Liselere giriş kapsamında uygulanan merkezi sınavın tarihi yapılan açıklamaya göre haziranın ilk haftasında gerçekleşecek. Peki, MEB takvimine göre LGS 2021 ne zaman yapılacak? İşte, 2021 LGS sınav tarihi ile ilgili merak edilenler...
09 Kasım 2020, Pazartesi 19:28 Son Güncelleme:
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LGS 2021 için sınav tarihi açıklandı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Bu yıl merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte, LGS 2021 hakkında önemli bilgiler..
Kimler başvurabilir?
Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma, Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,
Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.
Sınavda kaç tane soru yer alacak?
Geçtiğimiz yılın sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre öğrencilere yöneltilen soru sayısı ve tanınan süre şu şekilde olmuştu;
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulandı.
Sözel alan
Türkçe 20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Yabancı Dil 10
Toplam 50
Sayısal alan
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Toplam 40