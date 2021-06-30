2021 LGS sınavında ter döken 8. Sınıf öğrencileri, sayısal ve sözel olmak üzere iki oturuma katıldı. LGS sonuçları heyecanla beklenirken, bir yandan da öğrenciler, sınav sonuçlarına nereden ve nasıl bakılacağını araştırıyor. MEB yaptığı açıklamasında Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının 30 Haziran tarihinde açıklanacağını belirtmişti. İşte, LGS sonuç sayfası.

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR?

2021 LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesi olan meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. Öğrenciler, milli Eğitim Bakanlığı’na kayıtlı bilgilerle sisteme giriş yapabilecekler. Bununla birlikte öğrencilere sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

LGS SONUÇLARI MEB.GOV.TR SAYFASI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

LGS SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.