Memur ve memur emeklisi milyonlarca vatandaşın gözü, TÜİK tarafından açıklanacak eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişti. Yılın ikinci altı ayında tespit edilen enflasyon oranı yıl sonunda yüzde 3’ü aşarsa memur ve emekli memurlar, enflasyon zam farkı alacak. TÜİK, her ay olduğu gibi bu ay da geçtiğimiz aya ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, kurum tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon oranı yüzde 1,25 oranında artış gösterirken, yıllık bazda bu oran yüzde 19,58 oldu. Yıl sonunda belli olacak zam farkı için geriye ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verileri kaldı. Temmuz, ağustos ve eylül ayının enflasyon verileri ise memur ve emekliye yapılacak zam oranı için bir tahmin ortaya çıkarmaya başladı. 2021 memur enflasyon oranı ne kadar? Memur ve emekliye zam farkı çıktı mı?

2021 MEMUR ENFLASYON ORANI NE KADAR? MEMUR VE EMEKLİYE ZAM FARKI ÇIKTI MI?

Temmuz ayı enflasyon rakamlarına bakıldığında, aylık bazda enflasyon yüzde 1,80 arttı. Bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyon yüzde 18,95'e çıktı.

Ağustos ayı enflasyon rakamları ise TÜİK verilerine göre, yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu.

Eylül ayı enflasyonu TÜİK verilerine göre, yüzde 1,25 arttı ve yıllık bazda yüzde 19,58 oldu.

Temmuz-Eylül 2021 enflasyon verilerine bakıldığında toplam oran yüzde 4,17’yi buldu. Böylelikle memur ve emekli memur için yüzde 3’ün üzerinde, 1,17 oranı kadar zam farkı çıktı.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Eylül ayı enflasyon rakamları her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Bununla birlikte, enflasyon oranı, piyasa beklentilerinin aşağısında gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış yaşandı.

Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,99 ile haberleşme, yüzde 7,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 12,45 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 23,27 ile ev eşyası ve yüzde 23,27 ile lokanta ve oteller oldu.