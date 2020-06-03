2021 Model BMW 4 Serisi resmen tanıtıldı

Her zamankinden daha keskin çizgileriyle yeni tasarım dilini öne çıkaran ve BMW’nin coupé geleneğinde ulaştığı en son noktayı temsil eden Yeni BMW 4 Serisi Coupé, Ekim ayından itibaren showroom’larda BMW tutkunlarıyla buluşmaya ve Kasım ayından itibaren yollarda olmaya hazırlanıyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupé, Türkiye’de ilk etapta 1.6 litre 170 bg benzinli motora sahip 420i modeli ile satışa sunulacak.

Çarpıcı gövde tasarımı ve benzersiz orantılarıyla Yeni BMW 4 Serisi Coupé, BMW dikey Böbrek Izgara tasarımına yeni bir yorum getiriyor. Güçlü omuz çizgisiyle coupé görünümünü gözler önüne seren Yeni BMW 4 Serisi Coupé, standart olarak sunulan LED farlarıyla modern görünümünü kuvvetlendirirken, opsiyonel olarak sunulan BMW Laserlight da tercih edilebiliyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupé, göz alıcı L-şekilli ışık çubuklarına sahip karartılmış LED stoplarla birlikte çarpıcı dış tasarımına son noktayı koyuyor.

Hassas şekilde optimize edilen gövde yapısı ve şasi teknolojisiyle Yeni BMW 4 Serisi Coupé, tutkunlarına karakteristik bir sürüş deneyimi sunuyor. Ağırlık merkezinin 21 milimetre daha alçağa çekilmesiyle, arka aks izi Yeni BMW 3 Serisi Sedan'dan 23 milimetre daha geniş olarak tasarlanan Yeni BMW 4 Serisi Coupé, hafifletilen gövde ve şasi yapısıyla 50:50 ağırlık dengesi elde ederken, aynı zamanda eşsiz aerodinamisiyle birlikte kullanıcılarına benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

Sportif sürüş keyfine odaklanan iç tasarımıyla Yeni BMW 4 Serisi Coupé, sürücü odaklı kokpitiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 10.25 inç’lik bilgi-eğlence ekranının yanında, tamamen dijital 12.3 inçlik gösterge paneli de modelde kullanılan en son teknolojilere ışık tutuyor. Sportif görünümünü M Sport tasarım seçeneğiyle en üst seviyeye çıkaracak Yeni BMW 4 Serisi Coupé’de, M Sport’a özgü tasarımlı Deri Direksiyon ve M Sport Koltuklar göz alıcı bir iç tasarım yaratacak. Opsiyonel olarak sunulan yeni nesil BMW Head-Up Display yüzde 70 daha geniş projeksiyon yüzeyi sunarken, dijital gösterge kümesindeki çevrenin yenilikçi 3D görselleştirmesi, sürücüler için otomobilin ve çevresinin yanı sıra aktifleştirilmiş yardım sistemlerinin sunduğu işlevleri de daha rahat takip edilebilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca, Yeni BMW 4 Serisi Coupé’de, önceki modele göre önemli ölçüde geliştirilen sürücü destek sistemlerine eklenen otomatik fren yapma özelliğine sahip ve direksiyonu da yönlendirebilen Şerit Terk Uyarısı da standart olarak sunulan özellikler arasında.

Yeni BMW 4 Serisi Coupé, BMW’nin en gelişmiş donanımlarıyla yollarla buluşacak. Yeni BMW 4 Serisi Coupé’de standart olarak sunulan Sürüş Asistanı, otomatik park özellikli Park Asistanı ve Geri Sürüş Asistanı sistemlerine ek olarak; en modern multimedya teknolojisine sahip BMW Live Cockpit Professional, 16 hoparlörlü Harman Kardon Ses Sistemi, kablosuz şarj fonksiyonuna sahip Akıllı Telefon Bağlantı Sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerini içeren Akıllı Telefon Arayüzü BMW tutkunları için öne çıkan donanımlar olacak.

Araçlardan 430i için 45.600 dolari 430i xDrive için 47.600 dolar ve M440i xDrive içinse 58.500 dolar başlangıç fiyatlarına sahip.



