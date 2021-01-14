2021 model Şahsenem geliyor

90’lı yılların sevilen ismi Şahsenem, 9 yıllık aradan sonra sessizliğini bozmaya karar verdi. Oğlunu büyütmek için köşesine çekilen şarkıcı albüm öncesi eski formuna kavuşmak için Nişantaşı’ndaki bir güzellik merkezinin yolunu tuttu. Göbeğindeki yağlardan kurtulmak isteyen Şahsenem, “Ses kadar fizik de önemli. Başarıya giden yolda kusursuz olmak lazım. 2021’de bambaşka bir Şahsenem göreceksiniz” dedi.