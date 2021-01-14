Magazin 2021 model Şahsenem geliyor

2021 model Şahsenem geliyor

Magazin

2021 model Şahsenem geliyor

1996 yılında 'Göz yaşlarım anlatır şarkısıyla hayatımıza giren Şahsenem 90’lı yıllardaki görünüşüne dönmek istiyor.

14 Ocak 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

90’lı yılların sevilen ismi Şahsenem, 9 yıllık aradan sonra sessizliğini bozmaya karar verdi. Oğlunu büyütmek için köşesine çekilen şarkıcı albüm öncesi eski formuna kavuşmak için Nişantaşı’ndaki bir güzellik merkezinin yolunu tuttu. Göbeğindeki yağlardan kurtulmak isteyen Şahsenem, “Ses kadar fizik de önemli. Başarıya giden yolda kusursuz olmak lazım. 2021’de bambaşka bir Şahsenem göreceksiniz” dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Eş ruhlar
Filiz Özkol
Sercan Yaşar
Sosyete dolandırıcısı
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Karantinada dizi keyfi başlıyor
Bekir Saçar
Uğur Alkapar
Mesaj kendisi
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
3 aylık evliyken eşim beni aldattı
Mehmet Coşkundeniz
Gökçen Erdoğan
Sürtünerek hamile kalınır mı?
Gökçen Erdoğan
Öner Döşer
Kritik hafta!
Öner Döşer
Hande Kazanova
11 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Kylie Jenner
Funda Duru
Şirin Sever
Ablacım size nasıl bir ‘ben’ lazımdı?
Şirin Sever
Yasemin Candemir
2021 güzellik trendleri belli oldu: En çok Zoom’da güzel görünmek istiyoruz
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda düğüm çözülüyor!
Elif Demirtaş Bilir
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hayatını kaybeden Naya Rivera'nın eşi Ryan Dorsey'den duygusal mesaj