2021 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Geçen yıl pandemiden dolayı uzaktan bağlantı ile yapılan MTV Video Müzik Ödülleri, bu yıl özlediğimiz sahne gösterileriyle ekrana geldi. Bu yıl sahneye sürpriz bir şekilde çıkan Madonna ve Jennifer Lopez, geceye damga vurdu. İşte 2021 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları...
13 Eylül 2021, Pazartesi 12:53 Son Güncelleme:
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Geçen yıl sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirilen törenden sonra, 2021 MTV Video Müzik Ödülleri, dün akşam Brooklyn’deki Barclays Center’da coşkulu bir törenle sahiplerini buldu. Doja Cat’in sunuculuğunu üstlendiği ve sahne performansı sergilediği ödül gecesinde Camila Cabello, Chlöe, Jack Harlow, Justin Bieber, Kacey Musgraves, The Kid Laroi, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, Ozuna, Shawn Mendes, Tainy ve Twenty One Pilots da sahne aldı. Olivia Rodrigo, En İyi Yeni Şarkıcı, Yılın Şarkısı, Yılın Push Performansı ödüllerini kazanırken, Lil Nas X Yılın Klibi ödüllerinin sahibi oldu. 6 dalda aday olan Justin Bieber Yılın Şarkıcısı seçilirken, BTS Yılın Grubu ödülünü aldı. İki gün önce Venedik Film Festivali'nde boy gösteren Jennifer Lopez, sürpriz şekilde MTV gecesinde de sahneye çıkarak konuşma yaptı.
Madonna
NTV'nin haberine göre, gecenin bir diğer sürprizi de Madonna oldu. 'Pop müziğin kraliçesi' törenin açılışını yapmak üzere sahneye deri kıyafetiyle çıktı. Madonna ilk kez MTV Video Müzik Ödülleri sahnesine 1984 yılında çıkmıştı. Bu yılki siyah kostüm seçimi, 2003'te Britney Spears ve Christina Aguilera ile gerçekleştirdiği ikonik performansına gönderme olarak değerlendirildi.
MTV Video Müzik Ödülleri’nin kazananları şöyle...
YILIN KLİBİ: Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)
EN İYİ ROCK ŞARKISI :John Mayer – Last Train Home
EN İYİ LATİN ŞARKISI: Billie Eilish & ROSALÍA – Lo Vas A Olvidar – Darkroom
EN İYİ KOREOGRAFİ: Harry Styles – Treat People With Kindness
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ: Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – BROWN SKIN GIRL
EN İYİ YÖNETMEN: Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)
EN İYİ R&B ŞARKISI: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open
EN İYİ YENİ ŞARKICI: Olivia Rodrigo
EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ŞARKISI: Machine Gun Kelly ft. blackbear – “my ex’s best friend” – Bad Boy
EN İYİ İŞBİRLİĞİ: Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More
EN İYİ HIP-HOP ŞARKISI: Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – FRANCHISE
YILIN SANATÇISI: Justin Bieber
SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP: Billie Eilish – Your Power – Darkroom
EN İYİ POP ŞARKISI: Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – Peaches
YILIN ŞARKISI: Olivia Rodrigo – Drivers License
YILIN GRUBU: BTS
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKI: Claire Rosinkranz - Backyard Boy
EN İYİ PUSH PERFORMANSI: Olivia Rodrigo – Drivers License
EN İYİ K-POP ŞARKISI: BTS – Butter
EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Saweetie ft. Doja Cat – Best Friend
EN İYİ GÖRSEL EFEKT: Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)
EN İYİ KURGU: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open