Kültür & Sanat 2021 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu

2021 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Kültür & Sanat

2021 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Geçen yıl pandemiden dolayı uzaktan bağlantı ile yapılan MTV Video Müzik Ödülleri, bu yıl özlediğimiz sahne gösterileriyle ekrana geldi. Bu yıl sahneye sürpriz bir şekilde çıkan Madonna ve Jennifer Lopez, geceye damga vurdu. İşte 2021 MTV Video Müzik Ödülleri'nin kazananları...

13 Eylül 2021, Pazartesi 12:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçen yıl sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirilen törenden sonra, 2021 MTV Video Müzik Ödülleri, dün akşam Brooklyn’deki Barclays Center’da coşkulu bir törenle sahiplerini buldu. Doja Cat’in sunuculuğunu üstlendiği ve sahne performansı sergilediği ödül gecesinde Camila Cabello, Chlöe, Jack Harlow, Justin Bieber, Kacey Musgraves, The Kid Laroi, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, Ozuna, Shawn Mendes, Tainy ve Twenty One Pilots da sahne aldı. Olivia Rodrigo, En İyi Yeni Şarkıcı, Yılın Şarkısı, Yılın Push Performansı ödüllerini kazanırken, Lil Nas X Yılın Klibi ödüllerinin sahibi oldu. 6 dalda aday olan Justin Bieber Yılın Şarkıcısı seçilirken, BTS Yılın Grubu ödülünü aldı. İki gün önce Venedik Film Festivali'nde boy gösteren Jennifer Lopez, sürpriz şekilde MTV gecesinde de sahneye çıkarak konuşma yaptı. 

Madonna

NTV'nin haberine göre, gecenin bir diğer sürprizi de Madonna oldu. 'Pop müziğin kraliçesi' törenin açılışını yapmak üzere sahneye deri kıyafetiyle çıktı. Madonna ilk kez MTV Video Müzik Ödülleri sahnesine 1984 yılında çıkmıştı. Bu yılki siyah kostüm seçimi, 2003'te Britney Spears ve Christina Aguilera ile gerçekleştirdiği ikonik performansına gönderme olarak değerlendirildi. 

MTV Video Müzik Ödülleri’nin kazananları şöyle...

YILIN KLİBİ: Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

EN İYİ ROCK ŞARKISI :John Mayer – Last Train Home

EN İYİ LATİN ŞARKISI: Billie Eilish & ROSALÍA – Lo Vas A Olvidar – Darkroom 

EN İYİ KOREOGRAFİ: Harry Styles – Treat People With Kindness

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ: Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – BROWN SKIN GIRL

EN İYİ YÖNETMEN: Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

EN İYİ R&B ŞARKISI: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open

EN İYİ YENİ ŞARKICI: Olivia Rodrigo

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ŞARKISI: Machine Gun Kelly ft. blackbear – “my ex’s best friend” – Bad Boy

EN İYİ İŞBİRLİĞİ: Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

EN İYİ HIP-HOP ŞARKISI: Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – FRANCHISE

YILIN SANATÇISI: Justin Bieber

SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP: Billie Eilish – Your Power – Darkroom

EN İYİ POP ŞARKISI: Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – Peaches

YILIN ŞARKISI: Olivia Rodrigo – Drivers License 

YILIN GRUBU: BTS

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKI: Claire Rosinkranz - Backyard Boy

EN İYİ PUSH PERFORMANSI: Olivia Rodrigo – Drivers License

EN İYİ K-POP ŞARKISI: BTS – Butter

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Saweetie ft. Doja Cat – Best Friend

EN İYİ GÖRSEL EFEKT: Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

EN İYİ KURGU: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Her yerde maske var, yerlerde maskeler…
Şirin Sever
Burak Akkul
Ganj kıyısında bir alev
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
Dizilerde sonbahar bereketi
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Yarım kalmış bir aşk hikayesi
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dokuma Atlası Projesi başarılı tasarımcıları bir araya getirdi