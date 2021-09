Geçen yıl sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirilen törenden sonra, 2021 MTV Video Müzik Ödülleri, dün akşam Brooklyn’deki Barclays Center’da coşkulu bir törenle sahiplerini buldu. Doja Cat’in sunuculuğunu üstlendiği ve sahne performansı sergilediği ödül gecesinde Camila Cabello, Chlöe, Jack Harlow, Justin Bieber, Kacey Musgraves, The Kid Laroi, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, Ozuna, Shawn Mendes, Tainy ve Twenty One Pilots da sahne aldı. Olivia Rodrigo, En İyi Yeni Şarkıcı, Yılın Şarkısı, Yılın Push Performansı ödüllerini kazanırken, Lil Nas X Yılın Klibi ödüllerinin sahibi oldu. 6 dalda aday olan Justin Bieber Yılın Şarkıcısı seçilirken, BTS Yılın Grubu ödülünü aldı. İki gün önce Venedik Film Festivali'nde boy gösteren Jennifer Lopez, sürpriz şekilde MTV gecesinde de sahneye çıkarak konuşma yaptı.

Madonna

NTV'nin haberine göre, gecenin bir diğer sürprizi de Madonna oldu. 'Pop müziğin kraliçesi' törenin açılışını yapmak üzere sahneye deri kıyafetiyle çıktı. Madonna ilk kez MTV Video Müzik Ödülleri sahnesine 1984 yılında çıkmıştı. Bu yılki siyah kostüm seçimi, 2003'te Britney Spears ve Christina Aguilera ile gerçekleştirdiği ikonik performansına gönderme olarak değerlendirildi.

MTV Video Müzik Ödülleri’nin kazananları şöyle...

YILIN KLİBİ: Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

EN İYİ ROCK ŞARKISI :John Mayer – Last Train Home

EN İYİ LATİN ŞARKISI: Billie Eilish & ROSALÍA – Lo Vas A Olvidar – Darkroom

EN İYİ KOREOGRAFİ: Harry Styles – Treat People With Kindness

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ: Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – BROWN SKIN GIRL

EN İYİ YÖNETMEN: Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

EN İYİ R&B ŞARKISI: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open

EN İYİ YENİ ŞARKICI: Olivia Rodrigo

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ŞARKISI: Machine Gun Kelly ft. blackbear – “my ex’s best friend” – Bad Boy

EN İYİ İŞBİRLİĞİ: Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More

EN İYİ HIP-HOP ŞARKISI: Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – FRANCHISE

YILIN SANATÇISI: Justin Bieber

SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP: Billie Eilish – Your Power – Darkroom

EN İYİ POP ŞARKISI: Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – Peaches

YILIN ŞARKISI: Olivia Rodrigo – Drivers License

YILIN GRUBU: BTS

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKI: Claire Rosinkranz - Backyard Boy

EN İYİ PUSH PERFORMANSI: Olivia Rodrigo – Drivers License

EN İYİ K-POP ŞARKISI: BTS – Butter

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Saweetie ft. Doja Cat – Best Friend

EN İYİ GÖRSEL EFEKT: Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

EN İYİ KURGU: Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open